أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية، وسط هدوء أسعار المعدن الثمين عالميا، رغم تجدد الحديث عن موجة ثانية لفيروس كورونا.

وبلغ سعر الذهب عيار (24) في المملكة نحو 218.44 ريال للجرام (58.24 دولار) .

كما سجل سعر عيار (21) الأكثر مبيعا نحو 191.14 ريال (50.96 دولار) .

ووصل سعر جرام الذهب عيار (18) إلى نحو 163.83 ريال (43.68 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب 6 آلاف و794 ريالا (1811 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1529 ريالا (407.70 دولار).

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أسعار الذهب في العالم

وبنهاية تعاملات الجمعة، قفزت أسعار الذهب العالمية واتجهت صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجع للعملة الأمريكية دعما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1809.85 دولار للأوقية (الأونصة)، ليكون مرتفعا 0.6% منذ بداية الأسبوع. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1810 دولارات للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري: "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1% إلى 2015.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 831.51 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.9% إلى 19.34 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.