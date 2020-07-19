قصر باكنغهام يكشف كواليس زواج الأميرة البريطانية بياتريس "السري"

كشف قصر باكنغهام، اليوم السبت، المزيد من التفاصيل عن الحفل الخاص المفاجئ لزواج الأميرة البريطانية بياتريس والذي أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي هذا الصدد قال قصر باكنغهام إن الأميرة البريطانية بياتريس وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها يوم الجمعة.



وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما من إدواردو مابيلي موتسي في قلعة وندسور في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك، حيث كان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط، وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) من بين القلائل الذين حضروا الحفل.



وأفاد القصر في بيان "قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو"، موضحًا أن الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستانا عاجيا عتيقا من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي، وأعارت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة لوضعه في هذه المناسبة.

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وكانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947، علما أن صنع التاج يعود إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها، فيما وصفت وسائل إعلام بريطانية الحدث بأنه حفل زفاف "سري".

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