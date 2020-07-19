بريطانية تنجو من حريق سيارتها فوقعت من فوق الجسر وهي تطلب المساعدة

توفيت فتاة بريطانية بعد أن سقطت من فوق جسر وهي تحاول طلب النجدة بعد أن اندلعت النيران في سيارتها.

وكانت أزرا كيمال (24 عاماً) مسافرة من لندن يوم الخميس الماضي، عندما اندلعت النيران في سيارتها، ورغم أنها تمكنت من النجاة بنفسها من السيارة، إلا أنها كانت في حالة من الهلع، مما أدى إلى سقوطها من فوق الجسر وارتطمت بالأرض لتلقى حتفها على الفور.

وتم استدعاء الشرطة على الفور حوالي الساعة 2:34 صباحاً إلى مكان الحادث، وعُثر على أزرا جثة هامدة على الطريق. ويعتقد المحققون أن الفتاة سقطت بينما كانت تبحث عن المساعدة على اثر اشتعال النار في سيارتها.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام سيارة محترقة على الطريق A21 في وقت مبكر من صباح الخميس بالقرب من مخرج تونبريدج، وأدى وصول فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى ازدحام مروري استمر لثلاث ساعات على الطريق.

ولا تزال الشرطة تحقق في الحادثة، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، وتم اعتقال شاب يبلغ من العمر 31 عاماً على خلفية الحادثة، لكن الشرطة أطلقت سراحه في وقت لاحق دون توجيه أية تهمة له.

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وناشد المحققون السائقين الذين تواجدوا في مكان الحادثة بتقديم أي معلومات يمكن أن تفيد التحقيق، وتقديم أي أشرطة مسجلة للشرطة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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