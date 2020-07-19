سيدة تنجو من الموت بعد النهوض عن كرسى سقطت عليه شجرة ضخمة

أثناء الاستجمام أمام حمام السباحة شاركت أم لقطات من كاميرات المراقبة لسقوط شجرة ضخمة على الكرسى التى كانت تجلس عليه مستمعة بقراءة أحد الكتب بعد تنبيه ابنها بأن هناك صوتا غريبا فى شجرة قريبة، بعد ثوانى من نهوضها، ليكتب لها النجاة من الموت.وأظهرت كاميرات المراقبة صوت تكسير أثناء جلوس المرأة على كرسى، بينما يلعب أطفالها في حمام السباحة، بينما صاح ابنها وطالبها بالجري من المكان سريعا، وهو ما قامت به لتنجو من الموت.بعد تجربة الاقتراب من الموت يوم الخميس 9 يوليو ، قالت المرأة إن صيحة ابنها لتنبيهها ربما أنقذت حياتها، قائلة: "كنت جالسة أمام المسبح مسترخية وأقرأ كتابًا أثناء مشاهدة ابني يسبحا ، عندما سمعت شجرة تتصدع ثم صرخ ابني: "أركض أمي!" لذلك انسحبت من على كرسيي مباشرة قبل سقوط شجرة ضخمة مباشرة على الكرسي الذي كنت أجلس عليه".

وانتشر الفيديو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وأتت تعليقات المشاهدين.. كم كان محظوظًا أن الأم لم تسحق، بينما كتب أحدهم: كيف عرف الابن عن الشجرة؟ هو مدهش! أنقذت حياة الأم"، وغرد أخر:"بارك الله فى الرجل الصغير كانت هذه معجزة حقيقية لم يصب أحد جميعكم يعانقون بعضهم البعض ويخبرون عائلتك كم تحبهم".

قد يهمك ايضا:

تعرفي علي كيف تصبحين امرأة مثالية

دروس تتعلمينها من ارتفاع نسبة الطلاق في العالم