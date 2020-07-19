تعرفي على طريقة تحضير حلى "الشوكولاتة الداكنة" بالقهوة

حلى الشوكولاتة الداكنة بالقهوة .. قدمي على سفرتك أطيب الحلويات بالشوكولاتة الشهية واللذيذة، تعلمي طريقة العمل السهلة معنا وقدميها بجميع المناسبات، واستمتعي بمذاق رائع يأخذ إلى عالم آخر.

حلى كاسات الموز بالكريمة والشوكولاتة

المقادير

- للشوكولاتة الذائبة :

الشوكولاتة : كوب (مرّة / مذابة)

- الشوكولاتة : 200 غم (كوب / مرّة)

- كريمة الطبخ : 100 غراماً

- قهوة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

- تُكسّر الشوكولاتة المرّة إلى قطع صغيرة، باستخدام اليدين أو السكّين.

- تُضاف الكريمة إلى وعاء خاص بالـ"مايكروُيف"، بالإضافة إلى القهوة. يُخلط المكوّنان جيّدًا، فيدخل الوعاء إلى الـ"مايكرُويف"، لنصف دقيقة، على الحرارة القصوى. حين يصبح قوام الخليط سائلًا، تُضاف قطع الشوكولاتة بصورة سريعة، مع التقليب حتّى يصبح الخليط متمازجًا. وحين يبرد الخليط، هو يُغطّى بورق النايلون، ويُحفظ في البرّاد لليلة كاملة.

- بعد انقضاء الوقت المذكور، يُنزع الخليط من البرّاد، وهو يُشكّل على هيئة كرات صغيرة، بزنة حوالي 12 غرامًا لكلّ منها، وبحجم ملعقة الشاي.

- توضع كرات الشوكولاتة على ورق النايلون، وهي تبرّد لنحو ساعتين. وبعد انقضاء الوقت المذكور، هي تُخرج من البرّاد، وتوضع جانبًا، أثناء إعداد الشوكولاتة الذائبة.

- للشوكولاتة الذائبة: تُكسّر الشوكولاتة إلى قطع صغيرة، باستخدام اليدين أو السكّين، فتُضاف إلى وعاء خاص بالـ"مايكرُويف"، فيدخل الوعاء إلى الأخير لأربعين ثانية. يُقلّب الخليط بملعقة كبيرة، لمرّات، بعد إخراجه من الـ"مايكرُويف". تكرّر خطوة الطهي بالـ"مايكرُويف"، والتقليب، حتّى تصبح حرارة الشوكولاتة الذائبة 45 درجة مئويّة.

- تُمسك كرة من الشوكولاتة، بالشوكة، وتغمس في الشوكولاتة الذائبة، حتّى تغطّيها بصورة تامّة. وتوضع على ورق النايلون. تُكرّر العمليّة، مع كرات الشوكولاتة الأخرى. بعد انقضاء دقيقتين، ينثر سكّر الحلويات عليها (اختياري)، فتبرّد لعشر دقائق. تُقدّم الحلوى، على الفور.

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