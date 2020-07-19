خلطات استخدميها لشعر طفلتك المجعد قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً -

شعر طفلك أو طفلتك المجعد ليس مشكلة، والمعتاد أن كل أم تهتم بشعر طفلتها منذ ولادتها، فتبدأ باختيار أنواع الشامبو المناسب كما تختار الزيوت والكريمات الخاصة للعناية بالشعر، خاصة إذا امتلكت ابنتها شعراً خشناً؛ هنا الأمر يحتاج إلى المزيد من العناية لتسهيل تمشيطه وتصفيفه، ولا يوجد أفضل من كريمات الشعر الطبيعية؛ لخلوها من المواد الضارة الكيمائية التي تؤذي الشعر وتؤثر على صحة الطفل أيضاً، وكل ما تتمنينه أن تكون ابنتك جميلة بملابسها الأنيقة في صباح العيد، لكن الاعتناء بشعرها قد بتوجب عليك استخدام الخلطات المناسبة قبل العيد بعشرة أيام، معنا مصممة تسريحات شعر الأطفال ميادة الخولي؛ للشرح والنصيحة

نصائح خاصة قبل إعداد الوصفات

"أنت جميلة في كل حالاتك".. أخبري طفلتك أن الوصفات لأجل نعومة الشعرة ذاتها وسهولة تسريحها بالمشط وليس بقصد فردها، لا تجعلي ابنتك تشعر بأنها تحمل عبئاً فوق رأسها، عامليها وكأن شعرها المجعد تاج على رأسها وليس مشكلة تؤثر في نفسها " شاركي أصدقاءك الابتسام حين يعلقون على شعرك".. أخبريها ألا تغضب من زميلها الذي أخبرها: «هل تحملين عش عصفور فوق رأسك؟ نظراً لشعرها المجعد الذي يطير هنا وهناك لا مانع من مشاركة ابنتك في وضع الخلطة على رأسك، وانتظري معها النتيجة، بل شاركيها الفرحة والابتسام، وتحدثي معها عن النتائج الطيبة وتأثيرها على نعومة الشعرة وليس شدها، فهذا ليس الهدف من المزيج

خلطات طبيعية لتنعيم الشعرة..وليس شدها

أولى الخلطات..خلطة المايونيز: تُخلط ملعقتان من زيت الصبار وملعقتان من كريم جوز الهند وملعقتان من المايونيز وملعقة من عسل النحل الطبيعي خلطاً جيداً، ثمّ يُطبق الخليط الناتج على شعر الطفل ويُغطى بقبعة بلاستيكية، ويُفضل أن يُترك مدّة ثلاثين دقيقة، بعد ذلك يُغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ويجب تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع

الخلطة الثانية

.خلطة الجلسرين والبقدونس: تُضاف أوراق البقدونس إلى كمية مناسبة من الماء، ثمّ يوضع المزيج على النار ويُترك حتّى يغلي، بعد ذلك يُصفى، وبعد أن يبرد يُمزج مع ملعقة من الجلسرين وملعقتين من زيت الخص، ثمّ يوضع المزيج على الشعر ويُدلك جيداً، ويُترك مدّة ثلاثين دقيقة، بعد ذلك يُغسل بالماء الدافئ والشامبو، وتكرر الوصفة مرة في الأسبوع؛ للحصول على شعرٍ ناعم سهل التصفيف

الخلطة الثالثة

.قشر الموز مع الزيوت: توضع قشور أربع ثمرات موز صفراء اللون خالية من السواد مع فنجان من زيت الزيتون وفنجان من زيت جوز الهند في الخلاط الكهربائي، تخلط المكوّنات مع بعضها جيداً للحصول على مزيجٍ متجانس شبيه بالكريم، ثم يوضع المزيج على النار ويُترك حتّى يغلي مدّة عشر دقائق ويصبح سميك القوام، وبعد أن يبرد يُطبق جزء منه على الشعر ويُترك مدّة ساعة ثم يُغسل جيداً، ويُحفظ الخليط المتبقي في علبة فارغة لتكرار الوصفة مرة كل أسبوع .

الخلطة الرابعة

لبن الزبادي والسمسم: توضع ملعقة من زيت الزيتون ونصف علبة من لبن الزبادي وأربع ملاعق من حبوب السمسم وملعقة من زيت حبة البركة في الخلاط الكهربائي، تُخلط المكوّنات حتّى تتجانس، ثم يُطبق المزيج على الشعر ويُترك مدّة ساعة، بعد ذلك يُغسل جيداً بالماء والشامبو، ويُفضل مفروداً إلى فترة طويلة كي لا يتشابك مع المداومة على تطبيق الوصفة أسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة

الخلطة الخامسة

القهوة ولبن الزبادي: تُخلط علبة من لبن الزبادي وثلاث ملاعق من زيت اللوز وفنجان من زيت الزيتون وكوب من مسحوق القهوة بشكلٍ جيد، ثمّ يُطبق الخليط على كل خصلة من خصلات الشعر ويُترك مدّة ساعة كاملة، ثمّ يُغسل بالماء الدافئ والشامبو، وتطبق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعرٍ ناعم

نصائح تساعدكِ على الاعتناء بشعر طفلك

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المعروف أن شعر الطفل يبدأ في التغير في الشهر الرابع أو الشهر السادس بعد الولادة، الشعر المجعد ليس مشكلة عند الأولاد، أما بالنسبة للبنات فتعد مهمة العناية به وتصفيفه واختيار التسريحة المناسبة أحد مهام الأم الصعبة

استخدمي شامبو وبلسماً خاصاً بالأطفال، ويجب أن لا تستخدميه بكثرة

استخدمي فرشاة أو مشطاً خاصاً بالطفل، وبعد الشهر السادس استخدمي زيتاً للشعر بدلاً من الكريمات، واختاري الأنواع المناسبة

احذري استخدام المكواة أو المجفف على شعر الطفل أو الطفلة قبل عمر سبع سنوات

لا تشدي شعر الطفل أو الطفلة أثناء تصفيفه

لكي لا يتسبب بتقصفه ولا تختاري تصفيفات الشعر التي تحتاج إلى شد الشعر للخلف حيث تؤلم الطفل إضافة إلى تساقط شعره

لا تستخدمي على شعر طفلِك المنتجات ذاتها التي تستخدمينها لشعرك

يجب اختيار التسريحات التي تبقي شعر طفلتك طبيعياً مجعداً، لكن لا تتركيه مفروداً إلى فترة طويلة كي لا يتشابك

الاهتمام بالتغذية: للحصول على شعر صحي وذي مظهر جميل

يجب الحرص على تغذية الطفل أو الطفلة بالأغذية الغنية بالخضار والفاكهة؛ كونها غنية بالفيتامينات والمعادن

أدوات التمشيط: يجب اقتناء فرشاة شعر؛ أن تكون ذات أسنان واسعة حتى لا تتأذى الطفلة، وحتى لا يصبح وقت تسريحها وقتاً للعناء والبكاء

اختيار مستحضرات الشعر