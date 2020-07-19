انواع خليط قبل النوم تخلصك من الدهون من دون رجيم

تظل دهون البطن هي العائق أمام المرأة؛ لأنها متعلقة بطلتها وصحتها أيضاً، والحصول على جسم مشدود وبطن منحوت من دون تجويع نفسك، حلم ترغب كل امرأة في تحقيقه، لذا يمكنك تحقيق ذلك من خلال هذه الوصفة والتي تتوافر مكوناتها في كل مطبخ.

فوائد العسل مع الثوم للتخلص من الكرش



يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

فقدان الوزن بدون بذل الفرد جهداً كبيراً.

مفيد جداً في حرق الدهون وخصوصاً في منطقة البطن.

يعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم.

محاربة الكثير من أنواع البكتيريا والفطريّات.

مقاومة السّرطان.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تخفيض مستوى سكر الدم عند المصابين بالسكري.

يساعد العسل في علاج الدوخة.



وصفة الثوم والعسل وزيت الزيتون للتخلص من الدهون الزائدة



المكونات:

فص ثوم

ملعقة من العسل

ملعقة زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

افرمي فص الثوم ثم ضعي العسل وزيت الزيتون.

امزجي الخليط جيداً.

تناولي ملعقة منه قبل الذهاب إلى النوم.

ويراعى عزيزتي عدم تناول الماء بعد هذه الخلطة.

ماء وقرفة وعسل

تعرفين جيداً أن تراكم الدهون لديك لا يقضي على جمال قوامك فحسب، بل يؤدي إلى إصابتك ببعض الأمراض الخطيرة أيضاً. ولكي تتجنّبي ذلك، ليس عليك سوى أن تحضّري مشروبك السحري بالطريقة التالية:

-ضعي 200 ملل من الماء على النار إلى أن يغلي ثمّ أضيفي إليه نصف ملعقة وسط من القرفة المطحونة.

-إنزعي المزيج عن النار واتركيه يرتاح لنحو 30 دقيقة، أي إلى أن يبرد.

-أضيفي ملعقة وسط من العسل واحفظي المشروب في الثلاجة.

-تناولي كوباً من المشروب يومياً قبل أن تخلدي إلى النوم.

خبر سار! يعتبر هذا المشروب فعالاً جداً في ما يتعلق بخسارة الوزن وحرق دهون البطن. لكن عليك أن تتناوليه في المساء فقط لتحصلي على النتيجة التي تريدين، أيّ بطن مسطح وقوام جميل. كما أنّه يعزّز مناعتك ويساهم في تنظيف جهازك الهضمي من البكتيريا والطفيليات والفطريات التي قد تُبطئ عملية الهضم.

فوائد كثيرة

ربما تطرحين على نفسك هذا السؤال: لمَ يساعد هذا المشروب على حرق دهون البطن؟ وإليك الإجابة:

-العسل: هو غنيّ بالفيتامينات، المعادن والمغذيات ويُعتبر بديلاً صحياً للسكّر. كما أنّه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة الضارة. كما أنّه حليف لرشاقتك، إذ يمتصه جسمك ببطء، ما يمنحك الشعور بالشبع لمدّة طويلة ويحول دون تناولك الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

-القرفة: يساهم هذا النوع من المنكّهات في خفض مستوى الكوليسترول في دمك وفي تحفيز عملية الهضم لديك. كما أنّه يساعدك على خسارة كيلوغراماتك الزائدة، إذ يحدّ من شعورك بالجوع ومن رغبتك في تناول الحلويات ويمنع تراكم الدهون لديك ويحرقها ويعزّز عملية الأيض. والنتيجة؟ قوام رشيق وبطن مسطح.

حين تنامين، تعمل عملية التمثيل الغذائي بشكل أبطأ عنها في ساعات الاستيقاظ، وهذا المشروب يساعد على تحفيز التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

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المكونات

• حبة خيار

• باقة بقدونس أو كزبرة

• حبة ليمون

• ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

• ملعقة كبيرة من عصير الصبار

• نصف كوب ماء

الخيار: أدخليه في نظامك الغذائي إذا أردت تقليل دهون البطن. فهو منعش وغني بالماء والألياف وفقير بالسعرات الحرارية. تحتوي حبة خيار كاملة على 45 سعرة حرارية فقط مما يجعلها خياراً رائعاً للمعدة.

البقدونس والكزبرة: منخفضان جداً في السعرات الحرارية وغنيّان بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الحيوية التي تساعد على تخفيف احتباس المياه دون التسبب بالانتفاخ أو الانزعاج في البطن.

الليمون: يقضي على جميع السموم المتراكمة في الجسم وهذا يساعد على إذابة الدهون بسرعة أكبر لأن التمثيل الغذائي للدهون يصبح أسرع حين يتم إزالة الشوائب من الجسم.

الزنجبيل : يحفز التمثيل الغذائي ويمنع الإمساك ويذيب الدهون غير المرغوب بها. إذا كنت تريدين بطن مسطح، احرصي على إدخال الزنجبيل بشكل منتظم في نظامك الغذائي. تعمل كل مكونات الزنجبيل بالتناغم معا لمنع الإفراط في تناول الطعام وإزالة دهون البطن بسرعة.

عصير الصبار: يعتبر علاجاً فعالاً للغاية لفقدان الوزن لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تأخير ظهور الجزيئات الحرة في الجسم، بل وتخفيف الالتهابات أيضاً. وهو يسرع عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على استهلاك المزيد من الطاقة. هذه العملية تساعد على استقرار وتخفيض مؤشر كتلة الجسم.

اجمعي هذه المكونات الطازجة والصحية وحضري هذا المشروب المنعش وتخلصي من دهون البطن الزائدة للأبد.

الطريقة

اصنعي عصير من المكونات المذكورة وتناولي المشروب قبل النوم.

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