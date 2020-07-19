الأشخاص الأكبر من 65 عامًا أكثر عرضة للوفاة بـ"كوفيد 19" بـ18 ألف مرة

يزداد خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بشكل كبير اعتمادًا على العمر ، مع احتمال وفاة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر من 18000 مرة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وحسب "الديلى ميل" البريطانية درس علماء الأوبئة من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بيانات من جنيف حول احتمالية الوفاة بسبب Covid-19، حيث تبين الأرقام أن خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروسات تاجية لمن يبلغون من العمر ما بين 10 إلى 20 عامًا هو ثلاثة في المليون.



وقال باحثون إنه نظرًا لأن جنيف لديها "نظام رعاية صحية فعال" كان قادرًا على التعامل مع الطفرة في الطلب من Covid-19 ، فإن أرقامهم هي "أفضل سيناريو للرعاية"، مؤكدين أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأطباء والمتخصصين والحكومات يجب أن يعملوا على نهج محدد حسب العمر لعلاج الفيروس وانتشاره.



وأوضح الباحثون العاملون في دراسة جنيف أن الارتفاع الكبير في خطر الوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق مذهل، فيما أوضح الفريق أنه حتى الآن، تم نشر عدد قليل من التقديرات التجريبية لمعايير IFR الخاصة بالسارس- CoV-2 بسبب التحديات في قياس معدلات الإصابة.

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