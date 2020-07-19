إنفوجراف.. شروط التطوع للمشاركة بتجارب لقاح "كوفيد-19" في الإمارات

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة سينوفارم سي إن بي جي بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الأحد، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ودائرة الصحة في أبوظبي تقومان بالتنسيق لفتح المجال أمام الراغبين في التطوع من مواطنين ومقيمين في جميع إمارات الدولة وتحديد مواقع استقبالهم لدعم تجارب المرحلة السريرية الثالثة للقاح "كوفيد-19" غير النشط.

يأتي ذلك في إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحدٍ شهدته البشرية في القرن الواحد والعشرين.

وقام كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة بالبدء بتجربة المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء "كوفيد-19" كأول شخصين يتطوعان حول العالم للقيام بهذه التجربة.

وتعتبر هذه التجارب ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42" والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتحتل مكانة رائدة في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19، وشركة سينوفارم سي إن بي جي، سادس أكبر منتج للقاحات في العالم والشركة التي احتلت المركز 169 على قائمة فورتشن 500 العالمية لعام 2018.

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وخلال الشهور القليلة الماضية، قامت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بتأسيس مختبر ضخم لتسريع وتيرة اكتشاف المرض بالإضافة إلى تصنيع أجهزة الحماية الشخصية الأساسية.

كما ساهمت أيضاً في إجراء الأبحاث حول اللقاحات الجديدة والعلاجات باستخدام الأدوية، إلى جانب تحديد اتجاهات تفشي الوباء التي تتضمن طفرات الفيروس وكذلك المساعدة في مكافحة المرض.



وتم اختيار الإمارات كوجهة مفضلة للتعاون والشراكة بهدف إجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح غير النشط، خاصة وأن الإماراتي تحتضن ما يزيد عن 200 جنسية مختلفة، الأمر الذي يتيح أبحاثاً قوية على أعراق متنوعة ويسهم في تعزيز جدوى التطبيق على مستوى العالم في حال نجاح التجارب.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز شروط التطوع لدعم تجارب المرحلة السريرية الـ3 للقاح "كوفيد 19" في الإمارات:





