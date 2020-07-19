شكرا لقرائتكم أبوظبي: بدء تجارب المرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الخميس، أن شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في إمارة أبوظبي.

وتأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة "تشاينا ناشونال بايوتيك غروب" التابعة لـ"سينوفارم" ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وهذا اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية. وقد تم اختيار الإمارات كوجهة مفضلة لإجراء تجارب اللقاح لاحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة، حسب ما جاء في سلسلة تغريدات لمكتب أبوظبي الإعلامي.

الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي مع وفد من مجموعة تشاينا ناشونال بيوتك غروب الصينية

وستكون المرحلة الثالثة من التجارب مفتوحة للمتطوعين التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ممن يعيشون في مدينتي أبوظبي والعين. وستستمر التجارب لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

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وأضاف المكتب في تغريدة: "يعد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أول المتطوعين للمشاركة في تجربة اللقاح، ويحذو حذوه كثاني متطوع الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة".

وأوضح المكتب أن هذه الشراكة بين الإمارات والصين ستضمن "النفاذ السريع للقاح لجميع سكان دولة الإمارات، حيث سيتم تصنيع اللقاح في أبوظبي".

أحد سكان أبوظبي يخضع لفحص كورونا

وكانت سينوفارم قد حصلت على موافقة على إجراء التجارب في أواخر يونيو/حزيران. وهي تستخدم تكنولوجيا اللقاح المعطل المعروفة والتي استخدمت في صنع لقاحات لأمراض مثل الإنفلونزا والحصبة.

وقالت حكومة أبوظبي إن اللقاح التجريبي اجتاز المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات بمتطوعين تكونت لديهم بنسبة 100% أجسام مضادة بعد جرعتين في 28 يوماً.

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن. وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك 23 لقاحا محتملا للمرض، منها ثلاثة دخلت المرحلة الثالثة من التجارب على نطاق واسع لاختبار فاعليتها.