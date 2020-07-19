صحة ورشاقة

خبراء الصحة الأمريكيين يشددون على ارتداء الأقنعة للحد من انتشار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة الأمريكيين يشددون على ارتداء الأقنعة للحد من انتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الـ cnn خضوع مقاطعتين في فلوريدا لحظر التجول وذلك لمكافحة انتشار الفيروس التاجي،  بعد ساعات فقط من اعلان المسئولين فرض العقوبة على السكان لعدم ارتدائهم أقنعة الوجه حيث زادت  حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى  الولايات المتحدة وأبلغت تكساس عن أكثر من 10000 حالة إيجابية جديدة لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لمسؤولي الصحة في الولاية.

f933234a9a.jpg

وقال مسؤولو المقاطعة إن استخدام أجهزة التهوية في مستشفيات ميامي دايد في فلوريدا زاد بنسبة 64٪ في الأسبوعين الماضيين ووحدات العناية المركزة تبلغ طاقتها 122٪.

وحتى يوم السبت ، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص في البلاد بالفيروس وتوفي أكثر من 140،000 شخص ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ومع ارتفاع الحالات في الأسابيع الماضية ، تتوقع النماذج الآن أن أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 بحلول 8 أغسطس ، وفقًا لتوقعات المجموعة التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

Advertisements

21ba4ac5bd.jpg

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على موقعها على شبكة الإنترنت للتنبؤات إن "السلطات القضائية التي لديها احتمال أكبر لعدد أكبر من الوفيات تشمل: أريزونا وفلوريدا وإيداهو ومونتانا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا وجزر فيرجن ووست فرجينيا".

وقال مسئول المدينة دايل هولنيس للصحفيين في فلوريدا ان مقاطعة بروارد تقيد الحفلات والتجمعات الاجتماعية من خلال تطبيق حظر تجول ليلا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء الصحة الأمريكيين يشددون على ارتداء الأقنعة للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا