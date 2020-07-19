شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة الأمريكيين يشددون على ارتداء الأقنعة للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الـ cnn خضوع مقاطعتين في فلوريدا لحظر التجول وذلك لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، بعد ساعات فقط من اعلان المسئولين فرض العقوبة على السكان لعدم ارتدائهم أقنعة الوجه حيث زادت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الولايات المتحدة وأبلغت تكساس عن أكثر من 10000 حالة إيجابية جديدة لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لمسؤولي الصحة في الولاية.

وقال مسؤولو المقاطعة إن استخدام أجهزة التهوية في مستشفيات ميامي دايد في فلوريدا زاد بنسبة 64٪ في الأسبوعين الماضيين ووحدات العناية المركزة تبلغ طاقتها 122٪.

وحتى يوم السبت ، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص في البلاد بالفيروس وتوفي أكثر من 140،000 شخص ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ومع ارتفاع الحالات في الأسابيع الماضية ، تتوقع النماذج الآن أن أكثر من 150.000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 بحلول 8 أغسطس ، وفقًا لتوقعات المجموعة التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على موقعها على شبكة الإنترنت للتنبؤات إن "السلطات القضائية التي لديها احتمال أكبر لعدد أكبر من الوفيات تشمل: أريزونا وفلوريدا وإيداهو ومونتانا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا وجزر فيرجن ووست فرجينيا".

وقال مسئول المدينة دايل هولنيس للصحفيين في فلوريدا ان مقاطعة بروارد تقيد الحفلات والتجمعات الاجتماعية من خلال تطبيق حظر تجول ليلا.