شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت إصابة 85 رضيعاً بفيروس كورونا فى مقاطعة تكساس بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الاختبارات وجود 85 طفلا رضيعا لم يكملوا عامهم الأول مصابين بالفيروس التاجي في مقاطعة تكساس، لذلك ناشد المسؤولون السكان للمساعدة في وقف انتشارالفيروس حيث تصبح الدولة واحدة من أحدث النقاط الساخنة، وحسب الـ Cnn حددت السلطات الصحية أكثر من 3.6 مليون حالة Covid-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و توفي ما يقرب من 140،000 شخص ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية الجديدة بشكل كبير في يوليو وقد أصاب الفيروس عشرات الأطفال.

وقالت أنيت رودريجيز ، مديرة الصحة العامة في مقاطعة كوربوس كريستي نيوسيس: "لدينا حاليًا 85 طفلاً تقل أعمارهم عن عام واحد في مقاطعة نوسيس ، وجميعهم ثبتت إصابتهم بكوفيد 19"

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وقال بيتر زانوني، مدير مدينة كوربوس كريستي، إن مقاطعة نويسيس لديها أسرع نمو في الحالات الجديدة في متوسط ​​سبعة أيام من أي مقاطعة حضرية أخرى في الولاية.

وقال "يمكنك أن ترى أن خط الاتجاه ثابت نسبيا حتى يوليو ، وهذا هو المكان الذي شهدنا فيه هذا الارتفاع الكبير في الحالات ، ولهذا السبب تحول إلى مشكلة كبيرة لمقاطعة نوسيس"

في رسالة إلى حاكم الولاية جريج أبوت ، قال ممثلو الولايات شيلا جاكسون لي وخواكين كاسترو إنه يجب منح السلطات القضائية المحلية القدرة على إصدار أوامر الإقامة في المنزل للمساعدة في احتواء حالات فيروسات التاجية.