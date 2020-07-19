شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتربى حيوانات أليفة فى البيت.. ازاى تحافظ عليها من تأثير الكحول المعقم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسل اليدين بالمياه والصابون من أبرز النصائح التى ينصح بها دائما وخصوصا عند الذهاب فى الاماكن العامة ، مع استخدام المعقم الذى يحتوى على 70% من الكحول ، ولكن هل من الآمن تعقيم اليدين بالكحول ثم لمس الحيوانات الاليفة الخاصة بك؟ وحسب ما ذكره موقع adoredbeast فأن كحول الإيثانول، الموجود فى معظم مطهرات اليد ، سام جدا على الحيوانات وقد يعرضهم للخطر لذلك هناك بعض النصائح لسلامة المطهر والحيوانات الأليفة ومنها:

نصائح لسلامة الحيوانات الأليفة من المطهرات

1:تكمن الفكرة في معقم اليدين في أنك تقوم بوضعه وفركه ثم تركه لبضع دقائق ويقتل الجراثيم، وهذا مهم جدًا الآن، ولكن أفضل شيء يمكن أن تفعله فيما يتعلق بمطهر اليدين والحيوانات الأليفة هو التأكد من أنه عند استخدامه ، يجف تمامًا على يديك قبل مداعبة او لمس الحيوانات.

2:اذا كنت من مربى الحيوانات الاليفة فمن الممكن استبدال المعقمات بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية.

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3:اذا كنت تستخدم المواد المطهرة والكحول فى تنظيف الاسطح يجب عليك التأكد من عدم تعرض الحيوانات الاليفة عليها او لعقها حتى لا يصاب بالتسمم.

4:احتفظ بالكحول فى مكان بعيد عن الحيوان الاليف حتى لا يلمسها أو يلعقها بلسانه فيتعرض للتسمم.