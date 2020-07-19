الصحة العالمية: زيادة قياسية في إصابات كورونا عالميا لليوم الثاني

الأحد 19 يوليه 2020

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية جديدة، ولليوم الثاني على التوالي، في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 259848 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



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وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. كانت المنظمة سجلت أمس الجمعة 237743 إصابة جديدة. وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو. وبلغ متوسط ​​الوفيات 4800 في اليوم خلال شهر يوليو تموز، بزيادة طفيفة عن متوسط بلغ ​​4600 وفاة في اليوم في يونيو .

وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا 14 مليون أمس الجمعة، وفقا لإحصاءات رويترز، في تطور كبير آخر يتعلق بوتيرة انتشار المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 600 ألف شخص في سبعة أشهر. وتعني هذه الزيادة أنه جرى تسجيل مليون حالة إصابة خلال مدة تقل عن 100 ساعة.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 71484 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة و45403 في البرازيل و34884 في الهند و13373 في جنوب أفريقيا.