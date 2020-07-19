شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «تيك توك» تدرس جعل لندن مقرا لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري الشركة المشغلة لتطبيق «تيك توك» محادثات مع الحكومة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية لجعل مقرها في لندن، وذلك حسبما قال مصدر قريب من الأمر في إطار استراتيجية للنأي بنفسها عن ملكية الصين لها.

وقال المصدر إن لندن من بين عدة أماكن تدرسها الشركة ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

ولم يتضح بعد الأماكن الأخرى التي يجري دراستها. ولكن الشركة تعاقدت مع شخصيات بارزة في كاليفورنيا هذا العام، من بينها كيفن ماير، أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة والت ديزني، ليكون الرئيس التنفيذي لتيك توك ومقره الولايات المتحدة.

وتواجه «تيك توك» تدقيقا كبيرا في واشنطن بسبب شكوك بأن الصين ربما تجبر الشركة على تسليم بيانات المستخدمين. وتملك «تيك توك» شركة بايت دانس التي مقرها الصين.

وقال المصدر إن الشركة تركز إلى حد كبير على مشكلاتها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها لم تستبعد لندن كمكان محتمل لمقرها الرئيسي الجديد، مضيفا أنه من المتوقع أن تزيد تيك توك بشكل كبير عدد العاملين فيها في لندن والمواقع الرئيسية الأخرى خارج الصين خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن «تيك توك» أوقفت المحادثات مع الحكومة البريطانية لفتح مقر رئيسي عالمي لها في بريطانيا، ولكن مصدرا قال إن «تيك توك» ما زالت تجري مباحثات مع الحكومة البريطانية.

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