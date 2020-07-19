شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أعراض الهلوسة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهلوسة هي تجارب حسية تبدو حقيقية ينتجها عقلك، ويمكن أن تؤثر على جميع حواسك الخمسة على سبيل المثال ، وقد تسمع صوتًا لا يمكن لأي شخص آخر في الغرفة سماعه أو رؤية صورة غير حقيقية، قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن الأمراض العقلية أو الآثار الجانبية للأدوية أو الأمراض الجسدية مثل الصرع واضطراب الكحول قد تحتاج إلى زيارة طبيب نفسي أو طبيب أعصاب أو طبيب عام بناءً على سبب الهلوسة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الهلاوس وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما هى أنواع الهلاوس؟

ج:قد تؤثر الهلوسة على رؤيتك أو حاسة الشم أو الذوق أو السمع أو الأحاسيس الجسدية ومن انواعها

1:هلوسة بصرية:تنطوي الهلوسة البصرية على رؤية أشياء غير موجودة، قد تكون الهلوسة من الأشياء أو الأنماط المرئية أو الأشخاص أو الأضواء، على سبيل المثال ، قد ترى شخصًا ليس في الغرفة أو أضواء وامضة لا يمكن لأي شخص آخر رؤيتها.

2:الهلوسة الشمية:تنطوي الهلوسة الشمية على حاسة الشم لديك فقد تشم رائحة كريهة عند الاستيقاظ في منتصف الليل أو تشعر بأن رائحة جسمك سيئة عندما لا يفعل ذلك، يمكن أن يشمل هذا النوع من الهلوسة أيضًا الروائح التي تجدها ممتعة ، مثل رائحة الزهور.

3:الهلوسة الذوقية: تشبه الهلوسة الذوقية الهلوسة الشمية ، لكنها تنطوي على حاسة التذوق بدلًا من الشم.

4:هلوسات سمعية: تعتبر الهلوسة السمعية من أكثر أنواع الهلوسات شيوعًا قد تسمع شخصًا يتحدث إليك أو يخبرك بفعل أشياء معينة قد يكون الصوت غاضبًا أو محايدًا أو دافئًا، ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع من الهلوسة أصوات السمع ، مثل شخص يمشي في العلية أو النقر المتكرر أو النقر على الضوضاء.

5:الهلوسة اللمسية: تتضمن الهلوسة اللمسية الشعور باللمس أو الحركة في جسم، على سبيل المثال ، قد تشعر أن الحشرات تزحف على جلدك أو أن أعضائك الداخلية تتحرك قد تشعر أيضًا بلمسة يديه متخيلة على جسمك.

س:ما الذي يسبب الهلوسة؟

ج:

1-تعد الأمراض العقلية من الأسباب الأكثر شيوعًا للهلوسة.

2- استخدام المواد المخدرة هو سبب آخر شائع إلى حد ما للهلوسة حيث يرى بعض الأشخاص أو يسمعون أشياء غير موجودة بعد شرب الكثير من الكحول أو تناول المخدرات مثل الكوكايين.

Advertisements

3:يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافى من النوم للهلوسة إذا لم تنم لعدة أيام أو لم تحصل على قسط كافٍ من النوم لفترات طويلة من الوقت.

4:يمكن أن تسبب بعض الأدوية التي يتم تناولها لحالات الصحة العقلية والجسدية الهلوسة أيضًا، وقد تؤدي أدوية باركنسون والاكتئاب والذهان وأدوية الصرع في بعض الأحيان إلى ظهور أعراض الهلوسة.

5:يمكن أن تسبب حالات الهلوسة"الحمى، الصداع، العزلة الاجتماعية ، الصرع".

س:كيف يتم علاج الهلوسة؟

ج:سيكون طبيبك قادرًا على التوصية بأفضل شكل من أشكال العلاج لك بمجرد اكتشاف سبب الهلوسة.

1:يعتمد علاج الهلوسة تمامًا على سببها الأساسي على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من الهلوسة بسبب الانسحاب من الكحول فقد يصف طبيبك أدوية تساعد على تهدئة جهازك العصبي.

ومع ذلك ، إذا كانت الهلوسة ناجمة عن مرض باركنسون في شخص مصاب بالخرف ، فقد لا يكون هذا النوع من الأدوية مفيدًا ، ويمكن استخدام أدوية أخرى.

2:قد تكون الاستشارة أيضًا جزءًا من خطة العلاج الخاصة بك. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان السبب الأساسي للهلوسة هو حالة صحية عقلية.

يمكن أن يساعدك التحدث مع مستشار في الحصول على فهم أفضل لما يحدث لك. يمكن أن يساعدك المستشار أيضًا في تطوير استراتيجيات التأقلم ، خاصة عندما تشعر بالخوف أو بجنون العظمة.