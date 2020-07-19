شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح خطأ شائع لدى الكثيرين عقب تناول الدواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، عن خطأ شائع عقب تناول الدواء.

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وأوضح الذيابي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لابد ألا يستلقي الشخص مباشرة عقب بلع الدواء، لتفادي بقاء الدواء في المريء مما قد يتسبب في حدوث جروح وتقرحات للمريء، ناصحاً بتناول الدواء مع كمية كافية من الماء.

وكان” الذيابي” قد أكد أن أبرز المشروبات التي تؤدي إلى ارتجاع المريء، هي التي تحتوى على كافيين مثل الشاي والقهوة أما الأطعمة فلابد من تجنب الدهنية والمقليات والأطعمة الحارة والشوكولاتة والثوم والبصل والنعناع وصلصلة الطماطم.

وأما فيما يتعلق بالعوامل التي تساعد على التخلص من أعراض ارتجاع المريء، فتتمثل في إنقاص الوزن وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، خاصة حول الخصر، وتجنب التدخين، والنوم بعد 3 ساعات من تناول آخر وجبة.