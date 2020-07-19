كيف تحمي الرياضة من مخاطر الجلوكوما؟

تعد الجلوكوما أو المياه الزرقاء من الأمراض التي تصيب العين، بسبب السوائل التي تتجمع في الجزء الأمامي من العين، وتسبب تلفا في العصب البصري وزيادة ضغط العين.

وقالت الجمعية الألمانية لأطباء العيون، إن الرياضة تساعد في الوقاية من الجلوكوما، حيث تعمل رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية على خفض الضغط الداخلي للعين وكذلك إمداد العصب البصري بالدم بصورة جيدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وأوضحت الجمعية أن ارتفاع الضغط الداخلي للعين يعد أبرز أسباب الإصابة بالجلوكوما، وهو مرض غير قابل للشفاء، ولكن يمكن الحد من أضراره، التي تلحق بالعصب البصري، من خلال الأدوية والجراحة، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرا، وذلك للوقاية من الإصابة بالعمى.

وتتنوع وسائل علاج الجلوكوما ومنها استخدام العلاج بقطرات الجلوكوما أو تخفيض الضغط، وإجراء عمليات المياه الزرقاء، بالإضافة إلى العلاج بالليزر.