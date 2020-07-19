وكالات - الخليج 365الأحد 2020/7/19 10:06 ص بتوقيت أبوظبي
تعد الجلوكوما أو المياه الزرقاء من الأمراض التي تصيب العين، بسبب السوائل التي تتجمع في الجزء الأمامي من العين، وتسبب تلفا في العصب البصري وزيادة ضغط العين.
وقالت الجمعية الألمانية لأطباء العيون، إن الرياضة تساعد في الوقاية من الجلوكوما، حيث تعمل رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية على خفض الضغط الداخلي للعين وكذلك إمداد العصب البصري بالدم بصورة جيدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع الضغط الداخلي للعين يعد أبرز أسباب الإصابة بالجلوكوما، وهو مرض غير قابل للشفاء، ولكن يمكن الحد من أضراره، التي تلحق بالعصب البصري، من خلال الأدوية والجراحة، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرا، وذلك للوقاية من الإصابة بالعمى.
وتتنوع وسائل علاج الجلوكوما ومنها استخدام العلاج بقطرات الجلوكوما أو تخفيض الضغط، وإجراء عمليات المياه الزرقاء، بالإضافة إلى العلاج بالليزر.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي الرياضة من مخاطر الجلوكوما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.