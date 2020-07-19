شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر الجفاف مشكلة لدى كبار السن والمقيمين فى منازلهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف عند كبار السن من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها كبار السن وتؤثر على صحتهم وعلى أعضاء الجسم، مما تزيد من خطر إصابتهم بالأمراض المزمنة ويهدد حياتهم بالخطر، وحسب ما ذكره موقع nursingtimes فإن الجفاف عند كبار السن يسبب.

1:زيادة معدل الوفيات.

2:زيادة خطر دخول المستشفيات.

3:يزيد من خطر الاصابة بالامساك.

4:ضعف الوظيفة المعرفية والتركيز.

5:هبوط ضغط الدم .

6:يؤثر على صحة القلب والاوعية الدموية.

7:ضعف السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم .

8: يمكن أن تسبب النوبات الطويلة من الجفاف من التهابات الجهاز البولى وحصوات الكلى.

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يصاب كبار في معظم الحالات بالجفاف بسبب الحالات المرضية البسيطة، مثل الإنفلوانزا والتهاب الشعب الرئوية أو عدوى المثانة، وينبغي التأكد من شرب المزيد من السوائل عند عدم الشعور بحالة صحية جيدة.

ولكى تحمى كبار السن من الجفاف يجب اتباع الآتى:

1:الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية على مدار اليوم.

2:الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

3:تجنب المجهود البدنى الشديد الذى يسبب العرق والجفاف الشديد.