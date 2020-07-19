تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز الأحمر المطبوخ

المقادير

- الأرز طويل الحبة : 500 غراماً

- ماء ساخن : 4 اكواب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (المفروم)

- الثوم : فصّان (المفروم)

- طماطم : 3 حبات (المقطّعة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- ملح : رشّة

- جبنة شيدر : 60 غراماً

الطريقة:

1- يُغسل الأرز جيداً ويصفّى، ثم يسلق في قدر تحتوي على المياه الساخنة المضاف إليها القليل من الملح.

2- يصفّى الأرز بعد سلقه، ويترك على حدى، إلى حين الاستعمال.

3- يسخّن زيت الزيتون على نار هادئة، ويقلى البصل المفروم فيه، حتى ينضج.

4- يضاف الى البصل، كلّ من الثوم والطماطم ومعجون البندورة والاوريجانو والفليفلة الحمراء والملح.

5- يضاف الأرز الى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.ثم، ينقل الى صينية خاصة بالفرن، ويسكب على سطحها جبن "تشيدر".

6- تدخل صينية الأرز الى الفرن لمدة 15 دقيقة، على حرارة 190 درجة مئوية.

7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويزيّن بأكواز الذرة المشوية

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