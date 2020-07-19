تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز الأحمر المطبوخ

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الأرز طويل الحبة : 500 غراماً
- ماء ساخن : 4 اكواب
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (المفروم)
- الثوم : فصّان (المفروم)
- طماطم : 3 حبات (المقطّعة)
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة
- أوريغانو : ملعقة كبيرة
- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)
- ملح : رشّة
- جبنة شيدر : 60 غراماً
الطريقة:
1- يُغسل الأرز جيداً ويصفّى، ثم يسلق في قدر تحتوي على المياه الساخنة المضاف إليها القليل من الملح.
2- يصفّى الأرز بعد سلقه، ويترك على حدى، إلى حين الاستعمال.
3- يسخّن زيت الزيتون على نار هادئة، ويقلى البصل المفروم فيه، حتى ينضج.
4- يضاف الى البصل، كلّ من الثوم والطماطم ومعجون البندورة والاوريجانو والفليفلة الحمراء والملح.
5- يضاف الأرز الى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.ثم، ينقل الى صينية خاصة بالفرن، ويسكب على سطحها جبن "تشيدر".
6- تدخل صينية الأرز الى الفرن لمدة 15 دقيقة، على حرارة 190 درجة مئوية.
7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويزيّن بأكواز الذرة المشوية
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