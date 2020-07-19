شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الانسداد الرئوي عديدة أبرزها آلام الصدر والدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض الانسداد الرئوي يجب الانتباه لها جيداً لأنها قد تهدد حياتك، وتحدث بسبب انسداد في الشريان الرئوي، الذي يمد الرئتين بالدم وهي واحدة من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا بالعالم ويمنع الانسداد، وهو عادة جلطة دموية، الأكسجين من الوصول إلى أنسجة الرئتين هذا يعني أنها قد تؤدي للوفاة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الانسداد الرئوي، بحسب موقع " medicalnewstoday".



اعراض الانسداد الرئوي

اعراض الانسداد الرئوي

اعراض الانسداد الرئوي تحدث عندما تسبب الانسداد في جزء واحد من الجسم، يدور في جميع أنحاء تدفق الدم، ثم يسد الدم المتدفق عبر وعاء في جزء آخر من الجسم، أي الرئتين.

والانسداد يختلف عن الجلطة التي تتشكل وتبقى في مكان واحد وتشمل أعراض الانسداد الرئوي ما يلي:

-ألم في الصدر، ألم حاد ويشبه الطعنات قد يصبح أسوأ عند التنفس

-زيادة أو عدم انتظام ضربات القلب

-الدوخة

-صعوبة في التنفس، والتي قد تتطور إما فجأة أو بمرور الوقت

- سرعة التنفس

- السعال، جاف عادة أو ممزوجاً بالدم والمخاط.

وتتطلب الأعراض الشديدة المساعدة الطبية الطارئة الفورية.

قد تؤدي الحالات الأكثر خطورة إلى الصدمة وفقدان الوعي والسكتة القلبية والوفاة.



الانسداد الرئوي

اعراض الانسداد الرئوي وكيفية علاجه

الانسداد الرئوي يحتاج علاجه إلى:

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-توقف نمو الجلطة

-منع تشكل جلطات جديدة

-تدمير أو إزالة أي جلطة موجودة

الخطوة الأولى في علاج معظم الانسدادات هي علاج الصدمة وتوفير العلاج بالأكسجين.

عادة ما يتم إعطاء الأدوية المضادة للتخثر، مثل الهيبارين أو الوارفارين للمساعدة في تخفيف الدم ومنع المزيد من التخثر.

يمكن أيضًا إعطاء الأدوية التي تفكك الجلطة ولكن هذه تحمل مخاطر عالية من النزيف المفرط.

إذا كان المريض يعاني من انخفاض ضغط الدم، يمكن إعطاء الدوبامين لزيادة الضغط.

سيتعين على المريض عادة تناول الأدوية بانتظام لفترة غير محددة من الوقت، عادة على الأقل 3 أشهر.

يمكن لعدد من التدابير أن تقلل من خطر الانسداد الرئوي.

-قد يستخدم المريض عالي الخطورة الأدوية المضادة للتخثر مثل الهيبارين أو الوارفارين.



اعراض الانسداد الرئوي ألم في الصدر والدوخة

-يمكن ضغط الساقين باستخدام جوارب ضغط ضد الانسداد أو ضغط هوائي يحمل القفاز القابل للنفخ أو القفاز أو الحذاء المنطقة المصابة ويزيد الضغط عند الحاجة.

-تمنع طرق الضغط تجلط الدم عن طريق دفع الدم إلى الأوردة العميقة وتقليل كمية الدم المتجمع.

تشمل الطرق الأخرى لتقليل الخطر النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين أو تجنبه.