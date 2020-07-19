القاضية اللبنانية غادة عون تُطالب بوقف بث شريط مصوّر يتعرّض لشخصها

بيروت - لايف ستايل
أعلنت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في بيانٍ، أنه "دأبت إحدى وسائل الإعلام بالأمس على عرض شريط مصور موقع من مجموعة "انا خط أحمر"، فيه تعرض شخصي لي على خلفية ملف هو قيد النظر من قبلي ويتعلق بأحد الموقوفين الذي له علاقة بهذه المجموعة".
وأكدت عون، أن "إستهداف القضاة في الإعلام والتعرض لسمعتهم على هذا النحو هو تجاوز لكل الخطوط الحمر ومحاولة ترهيب القاضي والتشهير به اذا رفض الانصياع لرغبات أحد فرقاء الدعوى بما يشكل تطاولاً فاضحًا على سلطة القانون كل ذلك بحجة الدفاع عما يعرف "بالثورة" في حين أن الثورة الحقيقية هي بالتأكيد براء من هذه الممارسات".
وناشدت مدعي عام جبل لبنان، "مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل العمل على وقف هذا الانتهاك المتمادي لكرامة القضاة ووقف بث الشريط المذكور، تحصينا لما تبقى من هيبة للسلطة القضائية في هذا البلد و لمرجعية القانون".
إشارة إلى أن القاضية عون تتعرض لحملة شخصية على خلفية توقيف الناشط ربيع الزين في ملف قطع الطرق ورمي مادة المازوت عليها.
وكانت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي، قررت تخلية الزين بكفالة مالية قدرها أربعة ملايين ليرة لبنانية ومنعه من السفر.
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