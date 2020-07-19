شكرا لقرائتكم خبر عن علاج صديد البول يعتمد على السبب وراء حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صديد البول هو حالة تحدث عند وجود خلايا الدم البيضاء الزائدة أو الصديد في البول ويسبب صديد البول بولًا غائمًا وتشير غالبًا إلى وجود عدوى في المسالك البولية ويمكن أن يشير أيضًا إلى الإنتان أو تعفن الدم وهو عبارة عن عدوى بكتيرية تهدد الحياة، في هذا التقرير نتعرف على علاج صديد البول بحسب بموقع " verywellhealth".



علاج صديد البول

علاج صديد البول

علاج صديد البول يعتمد على كيفية حدوثه، حيث تحدث معظم الحالات بسبب عدوى المسالك البولية، والتي يتم علاجها بالمضادات الحيوية.

في معظم الحالات، سيخفف العلاج بالمضادات الحيوية من أعراض التهاب المسالك البولية.

يجب عليك تناول جميع المضادات الحيوية الموصوفة لك وإلا فإنك تخاطر بعودة عدوى المسالك البولية.

قد يطلب منك طبيبك العودة لمتابعة تحليل البول بعد إكمال العلاج بالمضادات الحيوية للتأكد من اختفاء العدوى تمامًا.

يمكن أن يساعد ممارسة النظافة الشخصية الجيدة في منع التهابات المسالك البولية والوقاية منها و يشمل ذلك دائمًا المسح من الأمام إلى الخلف بعد التبول وحركات الأمعاء، بالإضافة إلى الغسيل اليومي للجلد حول وبين المهبل والمستقيم.

ولتشخيص صديد البول يمكن أن يطلب طبيبك تحليل البول الذي سيكون قادرًا على اكتشاف أي بكتيريا قد تكون موجودة.

إذا لم يكن الصديد ناتجاً عن عدوى بكتيرية، فقد يلزم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد السبب قد يطلب طبيبك اختبارات الدم أو اختبارات التصوير لاستبعاد الأمراض الأخرى.

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ومن أعراض صديد البول حدوث تغييرات واضحة في البول، حيث قد يبدو البول غائمًا أو كثيفًا فإذا كان بولك سميكًا أو غائمًا بعد عدة رحلات إلى الحمام طوال اليوم، فحدد موعدًا مع طبيبك لإجراء تحليل بول.



علاج صديد البول

علاج صديد البول بناء على السبب

علاج صديد البول يعتمد على سببه والتهابات المسالك البولية السبب الأكثر شيوعًا لهذا الصديد وعلى الرغم من أن معظم عدوى المسالك البولية ليست خطيرة، إلا أنها مؤلمة.

حوالي نصف النساء سيصبن بعدوى واحدة على الأقل من المسالك البولية في حياتها وتعاني بعض النساء من عدوى الجهاز البولي المتكررة

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لعدوى المسالك البولية البكتيريا من الأمعاء التي تهاجر إلى مجرى البول و من المرجح أن تصاب النساء بالتهابات المسالك البولية لأن مجرى البول أقرب إلى فتحة الشرج مقارنةً بالرجال.

لدى الرجال أيضًا مجرى البول أطول، مما يجعل من الصعب على البكتيريا أن تشق طريقها إلى المثانة بالنسبة لأولئك الرجال الذين يعانون من عدوى المسالك البولية ، فإنهم أكثر عرضة للإصابة به مرة ثانية لأن البكتيريا المسببة للعدوى يمكن أن تختبئ بعمق داخل أنسجة البروستاتا.

بالإضافة إلى التبول الناجم عن الإصابة بالعدوى ، يمكن أن يكون لديك أيضًا البول الذي يحتوي على خلايا الدم البيضاء ولكنه لا يزال يبدو معقمًا، خاليًا من البكتيريا والكائنات الدقيقة ينتج التبول المعقم عادةً عن عدوى منقولة جنسيًا مثل السيلان والفيروسات.

يمكن أن يكون أيضًا نتيجة رد فعل على الأدوية (مثل أسيتامينوفين) أو حالات أخرى مثل مرض كاواساكي والسل البولي التناسلي أو الطفيليات وحصوات الكلى والأورام والخراجات والتهاب المثانة الخلالي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صديد البول.