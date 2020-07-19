علماء يبدأون مرحلة المقارنة بين عقاقير كورونا

تقدم الدراسات الحديثة مزيدا من المعلومات حول علاجات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، باستخدام تجارب عالية الجودة تعطي نتائج موثقة ويمكن الاعتماد عليها.

وبناء على ذلك، نشر باحثون بريطانيون، الجمعة، بحثا جديدا حول علاجات كورونا المستجد، تكشف تفاصيله العقاقير المفيدة للحالات المرضية المصابة بـ"كوفيد-19".

وقال الدكتور بيتر باخ، الخبير بسياسة الصحة بمركز "سلون كيترنج" التذكاري لعلاج السرطان بمدينة نيويورك الأمريكية، إنه حان الوقت لإجراء مزيد من الدراسات لمقارنة العلاجات واختبارات التركيبات، وفقا لموقع "abc10" التابع لشبكة ABC الأمريكية.

وتحدث التقرير عن 3 علاجات تم استخدامها خلال الفترة الماضية، الأول هو علاج هيدروكسي كلوروكوين، الذي اختبرته أكسفورد بطريقة صارمة.

الدواء الثاني هو ريمديسفير، وهو علاج مضاد للفيروسات، يقلل دخول المستشفى بحوالي 4 أيام في المتوسط.

وفي هذه الأثناء، بدأت Gilead Sciences، الشركة التي تصنع دواء الريمديسفير، اختبار نسخة مستنشقة تسمح بتجربتها على مرضى كوفيد-19 الأقل مرضا لمحاولة إسعافهم بدرجة تجعلهم بحاجة للعلاج في المستشفيات.

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وكتب بيتر باخ، خبير السياسة الصحية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، في رسالة بريد إلكتروني، قائلا: "إن دور ريمديسفير في كوفيد-19 ذو الأعراض الشديدة هو ما نحتاج إلى اكتشافه بإجراء الكثير من الأبحاث عليه.

العلاج الثالث هو ديكساميثاسون، وتم اختباره من خلال دراسة بريطانية قادتها جامعة أكسفورد وقلل من خطر الوفاة بنسبة 18٪ للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين التكميلي.















