شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لطريقة جديدة للكشف عن الإصابة بإضطراب ما بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أجراه أكاديميون بجامعة سوانسي بمدينة ويلز البريطانية عن طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بإضطراب ما بعد الصدمة من خلال حدقة العين، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، ووفقا للبحث يمكن أن يحدث اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة عندما يعاني الشخص من حدث صادم مثل حادث سيارة أو ضغوط قتالية أو إساءة تجعل الشخص مصابا بفرط الإثارة وعدم القدرة على الاسترخاء.

وبحث الأكاديميون بجامعة سوانسى آثار هذه الأحداث المؤلمة في عيون المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من خلال قياس حدقة العين بينما تم عرض صور تهديد للمشاركين مثل كحيوانات أو أسلحة شرسة، بالإضافة إلى صور أخرى أظهرت أحداثًا محايدة أو حتى صورًا ممتعة.

كانت استجابة الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة مختلفة عن الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الأشخاص الذين أصيبوا بصدمات نفسية ولكن لم يكن لديهم اضطراب ما بعد الصدمة.

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وكانت النتيجة الأخرى غير المتوقعة أن تلاميذ مرضى اضطراب ما بعد الصدمة لم يظهروا الاستجابة المبالغ فيها للمنبهات المهددة فحسب، بل أظهروا أيضًا للمنبهات التي صورت صورًا إيجابية" ، مثل المشاهد الرياضية المثيرة.

وأكد نيكولا جراي أستاذ بجامعة سوانسي ، الذي شارك في تأليف البحث أن هذه نتيجة مهمة، لأنها تدل على أن الاستجابة المفرطة للتلميذ هي استجابة لأي محفز مثير ، وليس فقط تهديدًا و قد يسمح هذا باستخدام هذه الصور الإيجابية في العلاج ، بدلاً من الاعتماد على الصور السلبية ، التي يمكن أن تزعج المريض تمامًا ، وبالتالي تجعل العلاج أكثر قبولًا وتحملًا.

وأضاف الدكتور ماكينون الذي يعمل حاليًا في جامعة أكسفورد: "تتيح هذه النتائج أن نفهم أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة يستعدون تلقائيًا لاستجابات التهديد والخوف في أي سياق عاطفي غير مؤكد ، والنظر في العبء الذي يجب أن يكون عليه هذا في كل يوم من الحياة".