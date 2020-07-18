صحة ورشاقة

وقف تحديث عدد الوفيات اليومية بكورونا في بريطانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

قالت بريطانيا اليوم السبت إنها ستوقف مؤقتا نشر التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس ، بعد تعليمات من الحكومة بمراجعة طريقة معالجة البيانات وسط مخاوف من احتمال وجود تضخيم في العدد.

 

وقال أكاديميون إن الطريقة التي تحصي بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع تفشي الأمراض المعدية، الأرقام تعني أنها قد تكون مختلفة مقارنة بأجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

 

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وذكرت رسالة نشرت على موقع الحكومة في الإنترنت أن "مقياس الوفيات اليومي يعمل حاليا على إحصاء جميع من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وتوفوا منذ ذلك الحين، دون انقطاع ما بين وقت الفحص وتاريخ الوفاة".

 

وأضافت الرسالة "توجد مزاعم بأن عدم وجود فترة انقطاع قد يحرف عدد الوفيات اليومية الحالي.. لذا سنتوقف بشكل مؤقت عن نشر عدد الوفيات اليومي إلى أن يتم حل الأمر".

 

وبريطانيا حاليا أشد الدول الأوروبية تضررا من الفيروس، إذ تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة به 45 ألف شخص، لكن الحكومة قالت إن المقارنات الدولية مضللة، إذ تسجل البلدان وفيات بطريقة مختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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