شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: تناول المسكنات لفترة طويلة يسبب مشكلتين صحيتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور سعد القحطاني، طبيب مبتعث، من خطورة استخدام المسكنات لمدة طويلة بدون استشار الطبيب المختص.
وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن كثرة استخدام المسكنات لمدة طويلة بدون معرفة سبب الألم أو الصداع ينتج عنه مشكلتين، الأولى عدم معالجة السبب الرئيسي للألم أو الصداع”.
وأضاف “القحطاني”: أن المشكلة الثانية للإفراط في تناول المسكنات تتمثل في تطور المرض لمرحلة خطيرة والإصابة بأمراض القلب أو الكبد أو الكلى.
وختم الدكتور سعد القحطاني بقوله: “الأفضل التوجه للدكتور أو المستشفى لمعرفة سبب الألم أو المرض”.
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