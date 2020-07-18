شكرا لقرائتكم خبر عن 13% زيادة فى إيرادات «هواوى» خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «هواوى» الصينية عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2020، معلنة أنها حققت إجمالى إيرادات بقيمة 64.23 مليار دولار أمريكى خلال هذه الفترة، بزيادة 13.1% على أساس سنوى، مع هامش ربح صافٍ قدره 9.2%،

وبلغت إيرادات مجموعة أعمال «هواوى كارير لشبكات الاتصالات» 22.58 مليار دولار، ومجموعة أعمال «هواوى إنتربرايز لقطاع المشروعات والشركات» 5.13 مليار دولار، كما وصلت إيرادات مجموعة أعمال «هواوى كونسيومر لأجهزة المستهلك» 36.19 مليار دولار.

وأكدت «هواوى» التزامها بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين مشغلى الاتصالات وجميع الشركاء والعملاء ضمن مختلف الصناعات والقطاعات للحفاظ على استقرار عمليات شبكات الاتصالات وتماشيها مع تحديات واحتياجات الفترة الحالية من جائحة فيروس كورونا.

وتسعى الشركة لتنشيط أطر العمل المشترك لدفع عجلة التحول الرقمى وتسريع إعادة تنشيط وفتح الاقتصادات المحلية للبلدان فى مختلف أنحاء العالم.

وكررت «هواوى» التأكيد على انفتاحها للعمل مع جميع الأطراف المعنية لنشر المزيد من مميزات وقيم التكنولوجيا للبشرية، خصوصًا فى ظل البيئة الخارجية المعقدة للأعمال، التى تجعل التعاون المفتوح والثقة فى سلاسل التوريد العالمية أكثر أهمية من أى وقت مضى.

ووعدت بمواصلة عملها الجاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والموردين واستمرار دورها كمزود لأحدث التقنيات والحلول، والمضى قدمًا فى إسهاماتها ودعمها مسارات بناء الاقتصاد الرقمى العالمى والتطور التكنولوجى، بغض النظر عن التحديات المستقبلية التى تواجهها الشركة.

يأتى ذلك، بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية حظر مشاركة «هواوى» فى شبكة الجيل الخامس، وهو ما يُعتبر انتصارًا لواشنطن فى معركتها التجارية مع بكين.

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وقال وزير الإعلام البريطانى، أوليفر دودن، إنه سيتم إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بالتخلص من مُعَدّات الشركة الصينية فى مجال شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027، وبنهاية هذا العام، على مُزوِّدى الاتصالات عدم شراء أى من مُعَدّات الجيل الخامس من «هواوى».