شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الشركات المتوسطة والصغيرة على «فيسبوك» متفائلة بمستقبلها رغم «تحديات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت شركة فيسبوك، بالشراكة مع البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، «تقرير الوضع العالمى لقطاع الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة» بناءً على دراسة استقصائية شملت أصحاب تلك الشركات فى جميع أنحاء العالم.

ويستند التقرير المنشور إلى بيانات تم جمعها عبر مسح شمل أكثر من 30 ألفًا من أصحاب الأعمال الصغيرة فى أكثر من 50 دولة. وتواجه هذه الشركات حاليًا تحديها الأكبر، بسبب جائحة كوفيد-19 التى تضرب بقوة وبشكل استثنائى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتؤكد بيانات التقرير صمود رواد الأعمال فى وجه التحديات، وأن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة على منصة فيسبوك متفائل بشأن مستقبل أعمالهم، وذلك على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

ووفقًا للتقرير، فإن (52%) من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر و(61%) فى دولة الإمارات و(59%) فى المملكة العربية السعودية متفائلون بشأن أعمالهم فى مرحلة ما بعد وباء كوفيد.

وعالميًا، ذكرت نحو 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى أغلقت أعمالها خلال توقيت إجراء المسح الخاص بالدراسة، أنهم يتوقعون إعادة فتح أعمالهم فى أعقاب رفع إجراءات احتواء الوباء. وفى البلدان التى تم أخذ العينات منها، وعلى سبيل المثال، كان النشاط الأكثر ذكرًا من قبل أصحاب الأعمال فى الشركات المغلقة هو العمل على خطط إعادة الفتح. وفى هذا السياق تم تسجيل نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل أو تشارك فى أنشطة تجارية مدرة للدخل، مثل مصر (57%) ودولة الإمارات (65%) والمملكة العربية السعودية (65%).

ووفقًا للدراسة، فإن الطريقة الوحيدة التى ستمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النجاة من الوباء هى التحول الرقمى. وقد وجد التقرير أن ما لا يقل عن ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى أنها حققت ما لا يقل عن 25% من مبيعاتها عبر القنوات الرقمية فى الثلاثين يومًا الماضية، حيث أفادت (35%) مصر و(40%) دولة الإمارات، و(29%) السعودية من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تنشط بأعمالها على فيسبوك بأنهم أنجزوا 25% من مبيعاتهم رقميًا خلال الشهر الماضى.

وقال رامز شحادة، المدير التنفيذى لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم العناصر الحيوية فى الاقتصاد العالمى، ومنذ الأيام الأولى للوباء اتخذنا خطوات لمساعدتهم على تجاوز هذه العاصفة..لافتا إلى أن مسار التعافى غير مؤكد حتى اللحظة، وفيما تعيد الاقتصادات فتح أنشطتها، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى دعم متواصل من الحكومات أو المؤسسات الأخرى للعودة إلى المسار الصحيح.

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جدير بالذكر أن أكثر من 160 مليون شركة حول العالم يستخدمون فيسبوك أو انستجرام أو ماسنجر أو واتس آب كل شهر للوصول إلى العملاء وتنفيذ المبيعات وتحقيق النمو.