شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يبحثون دور الابتكار والإبداع فى التعايش مع «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت مجموعة من المتحدثين المؤشرات الاقتصادية فى مصر، والدور الحيوى الذى يلعبه الابتكار والإبداع فى أنماط حياتنا الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا وما يعقبه، وذلك من خلال اجتماع مائدة مستديرة، عقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة «فيديو كونفرانس».

وقالت مى سلامة، المؤسِّس المشارك لملتقى صناعة الإبداع «C-S»: «تم إطلاق الملتقى عام 2014، كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، وإنه على مدار السنوات الست الماضية، نجح ملتقى صناعة الإبداع فى جذب 8600 من الحضور و780 متحدثًا و79 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للكثير من الشركات الرائدة فى مجال الابتكار لإلقاء 946 محاضرة و350 حلقة نقاش و38 ورشة عمل»، لافتة إلى أنه «بالرغم مما نمر به هذا العام من ظروف استثنائية، تمكنّا، لأول مرة فى الشرق الأوسط، ومن خلال الملتقى الإلكترونى الفريد، من استضافة كوكبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم حول كيفية تطويع الإبداع والابتكار لخدمة وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة». من جانبه، قال الدكتور خالد إسماعيل، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة Himangel: «فى ظل تفشى جائحة كورونا، التى ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم بأسره، تأثرت ربحية العديد من شركات ريادة الأعمال تأثرًا ملحوظًا، إما سلبيًا أو إيجابيًا، ومن هنا أدرك البعض أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل إنه حتمى لاستمراره فى سوق العمل».