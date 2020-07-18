نجاح نموذج جديد لاختبار يكشف الأجسام المضادة لـ"كورونا"

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن اختبارا بريطانيا جديدا للأجسام المضادة لفيروس "كورونا" تجاوز التجارب على البشر بنجاح.

وحسب الصحيفة فإن الاختبار الجديد يسمح بتحديد وجود الأجسام المضادة خلال 20 دقيقة فقط، وبدقة 98.6%، بينما يتعين انتظار نتائج الاختبارات الأخرى ليوم واحد على الأقل، وتم تطوير الاختبار من قبل جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع الشركات البريطانية الرائدة في مجال تشخيص الأمراض.

وجرت تجارب سرية على البشر لهذا الاختبار الجديد في يونيو الماضي، والآن تخطط الحكومة البريطانية لتوزيع هذا النوع من الاختبار على ملايين البريطانيين مجانا.

يشار إلى أن الاختبار تم تصميم للاستخدام في المنازل، وهو يحدد الأجسام المضادة لكورونا عن طريق أخذ عينات الدم من الأصابع.

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وتأمل الحكومة بأن الأخبار الذي أطلق عليه اسم AbC-19 سيستخدم ضمن البرنامج للفحوصات الشاملة للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يحصل الاختبار على الموافقة الرسمية من قبل السلطات البريطانية خلال الأسابيع القادمة.

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