رهف القنون ووالد طفلها يشغلان المتابعين مجددًا والسبب كلمة "خطيبتي"

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور التي ظهرت فيها الشابة السعودية رهف القنون، عندما كانت حاملا في طفلها الأول من شاب أصوله أفريقية يدعى لوفولو أندي.

وتداول الجمهور تلك الصور بعدما كانوا يبحثون عن صورة واحدة تؤكد صحة ما فاجأتهم به رهف القنون بأنها وضعت مولودها الأول وأنها في حالة "نفاس"، وذلك قبل قرابة 3 أسابيع.

وبالبحث عن مصدر تلك الصور التي تم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أن من نشرها هو "أندي" والد طفل رهف القنون وكانت بتاريخ الـ 11 من يونيو الماضي عبر حسابه في موقع إنستغرام، وكتب تعليقًا باللغة الإنجليزية فتح به بابًا من الجدل حول ما إذا كانت علاقتهما زواجا أم أن علاقتهما خارج إطار الزواج.

وتغزل "أندي" في رهف القنون التي ظهرت وهي ترتدي ملابس فضفاضة تناسبت مع الحمل، ممسكة بهاتفها "النقال"، فقال: "You are the real definition of “fine wine ❤️ My beautiful fiancée , te amo mucho mi amor"، ما يعني: "أنتي المعنى الحقيقي للنبيذ الأحمر.. خطيبتي الجميلة.. أحبك جدًا حبيبتي".

وذكر متابعون أن تعليق أندي يعزز أن علاقتهما خارج إطار الزواج، ولتأكيد ذلك أيضًا هو وضعه لمجسم "خاتم" في تعريفه الخاص به عبر "إنستغرام" وبجواره اسم رهف القنون ولم يكتب كلمة "متزوج" كما العادة عند المتزوجين، لكن الدليل الثاني اعتبره آخرون أنه ليس شرطا أن يكتب كلمة متزوج؛ فالخاتم دليل على الزواج وفق اعتقادهم.

وكانت القنون قد ردّت للمرة الأولى على منتقدي زواجها وإنجابها بدافع الحرية، واصفة كلام من يتحدثون بشأن حريتها التي كانت تطلبها وانتهت بالزواج والإنجاب بـ"الغبي".

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر "سناب شات": "منذ مجيئي إلى كندا أخدت قرار بالاختفاء عن السوشال ميديا أخدت وقت أتشافى أخدت وقت أكون رهف جديدة روحيًا وعقليًا".

وتابعت: "بس الحين لما رجعت السوشال ميديا وأنا أقرأ التعليقات أحس إني مصدومة .. مصدومة إن كيف في ناس بالعقلية هذي مصدومة إن كيف في ناس تفكر كده وعايشة معانا".

Advertisements

وأردفت الشابة السعودية: "يعني وأنا أقرا كلامك انت مو قاعد تجرحني أنا ما أنجرح طالما انت لا تقدر تخرب حياتي ما عند القدرة إنك تخرب علاقاتي او مستقبلي أو تضر الناس اللي أحبها انت ولا شيء".

واستطردت القنون:"لكن مصدومة إن انت قاعد تستنزف طاقة نفسية من نفسك وانت جالس تكتب الكلام وانت جالس تنشر الإشاعات وانت جالس تتدخل بحياتي".

وواصلت حديثها: "ما أحب أبرر ولا أبغى أبرر بس آخرة اللي قرأته من كلام غبي هذي آخرة الحرية زواج وإنجاب.. المسألة مو زواج ولا إنجاب المسألة إنو هذا قراري هذا خياري أنا يعني القرار بيدي أنا".

واختتمت رهف: "يعني أخيرًا لما قابلت الشخص اللي أحبه الشخص اللي يغذيني عقليا وروحيا وجسديا ومعايا في كل خطوة في حياتي ويعززني وفخور فيني طبعًا هذا اللي أنا أبيه هذا خياري".

وكانت رهف القنون قد أعلنت في وقت سابق أنها وضعت طفلها الأول، مضيفة أن من كان يرفض تصديق أنها "حامل" فهي في فترة "نفاس" وأن أهلها بالسعودية على علم بكل شيء عنها، وتسبب إعلانها عن ولادة طفلها الأول، بهجوم الكثيرين عليها وتوجيه الاتهامات لها؛ إذ أكد البعض أنها أنجبت طفلا للحصول على الجنسية الكندية، وآخرون قالوا إنه طفل غير شرعي.

قد يهمك ايضا:

بعد زواج دام 7 سنوات.. كريستينا ريتشي تطلب الطلاق

تراجع حالات الزواج والطلاق في روسيا خلال آيار 2020