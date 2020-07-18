صحة الجوف تستحدث 8 عيادات لقدم السكري

المناطق _ الجوف

أسهمت عيادات القدم السكري والجروح المزمنة ، بصحة الحوف ، في إنقاذ (60) مريضاً من بتر القدم ، وذلك بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية والعناية بالجروح من قبل فريق طبي متخصص في وحدات القدم السكري .

وذكرت صحة الجوف إنها عمدت إلى توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة.

وأشارت صحة الجوف ، بأنه تم ولله الحمد ، إنقاذ(60) حالة كان مقرر لها بتر للقدم وتم شفائها ولله الحمد ، وعدد(250) مريضاً يتابعون في وحدة القدم السكري بالجوف ، وأشارت بأن جميع المرضى خضعوا للرعاية الطبية والعناية بالجروح المزمنة من قبل الكوادر الطبية والفنية في وحدات القدم السكري .

وقالت صحة الجوف ، بأن توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة يهدف إلى الحد من مكوث المريض فترة طويلة بالمستشفى و إنقاذ المرضى من حالات البتر للقدم السكرية ، وتكوين فريق مختص بكل مستشفى للتعامل مع حالات القدم السكرية والجروح المزمنة، بعد تأهيل كوادر فنية مدربة على كل الأجهزة الحديثة في علاج الجروح المزمنة ، إضافة إلى تطوير عيادات الغيارات في كل مستشفى لمواكبة الجديد في علاج الجروح المزمنة