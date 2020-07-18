محافظ بنك الكويت المركزي يؤكد قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية المزيد

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/18 08:55 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، السبت، قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وأضاف الهاشل أن سعر صرف الدينار يضمن استقراره أمام العملات العالمية، مشيرا إلى أنها من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة.
وجاءت تصريحات الهاشل عقب إعلان الديوان الأميري الكويتي، السبت، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
وأشار الهاشل إلى ما أكدته وكالات التصنيف العالمية وآخرها Standard & Poor's من انتهاج الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنة بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية و مستقرة.
ومن جهته، أكد براك الشيتان وزير المالية الكويتي أن المركز المالي لبلاده "متين"، داعيا إلى استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وقال الشيتان في بيان صحفي تعقيبا على إعلان وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية، إن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند (-AA) هو من ضمن أفضل 27 تصنيفا في العالم.
وأضاف أن هذا التصنيف من الوكالة يعكس قوة الكويت الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
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