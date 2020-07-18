شكرا لقرائتكم خبر عن سرير بمليون جنيه.. كيف ربحت المستشفيات الخاصة مليارات ورفعت وفيات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف ربحت المستشفيات الخاصة المليارات ورفعت اصابات ووفيات كورونا؟ سؤال يطرحة الزميل وليد عبد السلام في أولي حلقات برنامجة الجديد "وليد كلينك" المذاع عبر قناه الخليج 365 المصورة ويناقش فية الزميل السبل التي حصدت بها المستشفيات الخاصة المليارات من المشتبة في اصابتهم بكورونا مستغلين حالة الهلع والخوف التي اجتاحت المجتمع منذ بداية الأزمة وحتى تطورها .

ويقول وليد عبد السلام أن المستشفيات الخاصة لم تلتزم بالأسعار الاسترشادية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لسعر خدمات كورونا كما انها لم تلتزم ايضا بالتعليمات التى حددتها الوزارة لاستقبال المشتبه في اصابتهم بالفيروس منعا لتفشى العدوي من خلال تخصيص أسرة عزل مؤقتة والتواصل مع الخط الساخن 105 لنقل الحالات للمستشفيات المجهزة لذلك .

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ويبدأ الزميل الحلقة بتحاوز سعر السرير الخاص بالرعاية المركزة علي مدار 14 يوم عزل لمليون جنية بينما وصل سعر السرير العادي في العزل بدون رعاية ل500 ألف جنية بينما ارتفعت سعر الخدمة الطبية بنسبة 40 ٪؜ .

ويكشف البرنامج كيف تسببت المستشفيات الخاصة في زيادة عدد المصابين بكورونا وكذلك الوفيات حيث كانت المستشفيات الخاصة ترفض استقبال الحالات المشتبه فيها وتقوم بإجبارهم علي كتابة اقرار بالخروج من المستشفي علي مسئوليته اذا رفض العزل بمقابل وهو ما جعل اعداد كبيرة تقوم بالخروج للمجتمع ما تسبب في انتشار العدوى وكذلك عدم خبرتها في العلاج تسببت في حدوث مضاعفات لحالات كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وهو ما جعلهم يتوفون او يرغبون في النقل لمستشفي حكومى بعد استنزاف اموالهم .

ويختتم برنامج وليد كلينك الحلقة الأولي بخدمة صحية تتمثل في كيفية استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة للعلاج من أي مرض مهما بالمجان من خلال الذهاب لاى مستشفي عام أو مركزى ومناظرة اللجنة الثلاثية له وتوفير العلاج والتحاليل والأشعات للمريض بالمجان

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