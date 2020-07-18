دماء زوجين تبوح بأسرار أجسام مضادة تكافح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد فريق من الباحثين في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية، الأجسام المضادة المحايدة الفعالة كعلاج محتمل للوقاية من (كوفيد – 19) وعلاجه.

وتم عزل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة من دم زوجين من ووهان بالصين، تم تشخيص حالتهما بإصابتهما بـ"كوفيد – 19" بعد السفر إلى تورونتو بكندا، في نهاية يناير/كانون الثاني.

وخلال العامين الماضيين، طور باحثو فاندربيلت، طرقًا فائقة السرعة لاكتشاف الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المضادة للفيروسات عالية الفعالية والتحقق من قدرتها على حماية الحيوانات الصغيرة والحيوانات الكبيرة.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي بمجلة "نيتشر ميدسين"، وصف الباحثون كيف استخدموا منصة اكتشاف الأجسام المضادة السريعة لعزل المئات من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة البشرية ضد بروتين السنبلة السطحية (S) الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجد، لإصابة خلايا الرئة.

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وفي تقرير منفصل، نُشر الجمعة، في مجلة "نيتشر"، يصف علماء فاندربيلت وزملاؤهم كيف أن اثنين من الأجسام المضادة (COV2-2196 ) و(COV2-2130)، يرتبطان بمواقع مميزة على بروتين السنبلة السطحية، إما بمفردهما أو معًا، لتقليل العبء الفيروسي في الفئران المصابة وحمايتها من فقدان الوزن والتهاب الرئة.

ووجد الباحثون أيضًا أن الجسم المضاد (COV2-2196) وجسم مضاد آخر قوي (COV2-2381) يُعطيان بمفردهما قرود الموريس حماية من عدوى الفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج مجتمعة تشير إلى أن هذه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، سواء بمفردها أو مجتمعة، مرشحة واعدة للوقاية أو علاج (كوفيد –19).

وفي الشهر الماضي، حصلت شركة (استرازينكا) العالمية للأدوية الحيوية، على ترخيص للتقييم والتطوير السريري لمجموعة من الأجسام المضادة الموصوفة في ورقة "نيتشر"، وتخطط الشركة لتجارب سريرية هذا الصيف.