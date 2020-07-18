شكرا لقرائتكم خبر عن ثقتك فى الآخرين قد تساعدك على العيش فترة أطول.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشياء بسيطة قد نفعلها وتجعلنا نعيش لفترات أطول أبرزها "الثقة فى الاخرين"، حيث وجد الباحثون أن الرجال والنساء الذين يؤمنون بالاشخاص ويثقون بهم يمكن أن يعيشوا لفترات أطول عن غيرهم، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية يبدو أن رؤية الأفضل والثقة بالآخرين يقلل من احتمالات الوفاة بسبب امراض القلب بنسبة 31%، قارنت الدراسة سجلات الوفيات بالإجابات على سؤال حول الثقة وكان السؤال: "هل تقول أنه يمكن الوثوق بمعظم الناس أم لا يمكنك توخي الحذر؟.

ووافق 37 % فقط من 24000 مشارك على أنه يمكن الوثوق بمعظم الناس وقال 58 % إنك لا تستطيع أن تكون حذراً للغاية بينما 5% لم يقرروا بعد، ووجدوا أن الرجال كانوا أكثر ثقة من النساء والمتزوجين وكبار السن كانوا أكثر تفاؤلاً بشكل عام، وأوضح الباحثون من جامعة ستوكهولم أن رؤية الخير في الآخرين قد يسهل التعامل مع تقلبات الحياة.

Advertisements

لكن التشكك قد يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول ، والذي بمرور الوقت قد يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية.

وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية والطب إلى أن "هناك ميزة بقاء واضحة للأفراد الذين يثقون بالغرباء"، لكن الباحث ألكسندر ميتينغ أضاف أنه في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى السخرية لأنه من الحكمة "الحرص على الأشخاص الذين ينوون إساءة استخدام ثقتك".