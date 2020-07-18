شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تعرف أنك تحتاج لسماعات أذن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر أنك لا تسمع كل ما يقوله الآخرون أو لا يكون الصوت واضحًا فقد يكون هذا مؤشراً على إصابتك بفقدان السمع لذا من المهم عدم تجاهل العلامات، والتي يمكن أن تشمل رنينًا في أذنيك وصعوبة في فهم ما يُقال من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية معرفة أنك تحتاج لسماعة أذن وطرق اختيار الأنسب لك، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وإليك الخطوات التي يجب اتباعها إذا كنت تشك في فقدان السمع، وفقًا لعالمة السمع بكلايفند كلينيك الدكتور شارون ساندريدج:

1. قم بزيارة طبيب الأذن

إذا كنت تشك في وجود مشكلة في السمع، فإن زيارة طبيب الأذن هي خطوتك الأولى.

أثناء الاختبار ، كن مستعدًا لإخبار أخصائي السمع إذا سمعت رنينًا في أذنيك، أو إذا كان لديك أي مشاكل في التوازن أو إذا كنت تواجه مشكلة في سماع المحادثا ، خاصة عندما يكون هناك ضوضاء في الخلفية أو يتحدث الآخرون ثم يقوم أخصائي السمع بتقييم السمع الخاص بك، ويشرح أي مشاكل يجدها ويناقش الخطوات التالية.

2. افحص سمعك

سيقوم أخصائي السمع بإجراء تقييم شامل لقدرتك على السمع سيتم أيضًا تقييم تأثير ضعف السمع على جودة حياتك اليومية، وسيطرح عليك اختصاصي السمع أسئلة لمعرفة مدى تأثير ضعف السمع على حياتك الشخصية ونمط حياتك.

3. اتبع توصيات اختصاصي السمع

إذا تم الكشف عن مشكلة في السمع أو التوازن، فسوف يقدم أخصائي السمع توصيات للمتابعة التي قد تشمل العودة لتقييم احتياجات السمع، واختبار مشاكل التوازن أو رؤية الأنف والأذن والحنجرة لمزيد من التحقق في سبب مشاكل السمع أو التوازن.

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4. تقييم احتياجات السمع

يناقش اختصاصي السمع مختلف أنواع أجهزة السمع المتاحة ويحدد الأجهزة الأكثر ملاءمة لنمط حياتك.

في حالة التوصية بأجهزة السمع، سيتأكد أخصائي السمع من ملاءمتها بشكل صحيح في أذنيك وبرمجته لاحتياجات الاستماع الخاصة بك.





خيارات يجب مراعاتها عند اختيار سماعات الأذن

تأتي أجهزة السمع بأنماط مختلفة وتوفر مجموعة واسعة من الخيارات وغالبية الأجهزة هي أجهزة تناسب خلف أذنك بسلك صغير مع جهاز استقبال في نهايته يناسب قناة الأذن هذا هو الأكثر جاذبية ويناسب غالبية أولئك الذين يحتاجون إلى السماعات.

تأتي أجهزة السمع في مجموعة متنوعة من الألوان أو يمكنك الحصول على أجهزة قابلة للشحن أو تلك التي تستخدم البطاريات يمكنك أيضًا الحصول على مساعدات سمعية توفر مستويات مختلفة من التكنولوجيا من المستوى الأساسي إلى المستوى الأكثر تقدمًا.

لقد حسّنت تقنية الرقائق الدقيقة الأفضل من إمكانيات معالجة الإشارات الخاصة بالوسائل المساعدة للسمع في السنوات الأخيرة، مما عزز جودة الصوت وقدرة السماعة على التكيف مع بيئات الاستماع المختلفة.

الآن ، تتصل جميع المعينات السمعية مباشرة بالهواتف الذكية لتسهيل المحادثات الهاتفية بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعمل معظم الهواتف كوحدة تحكم عن بعد للأجهزة.