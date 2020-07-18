شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق العلاج لـ متلازمة اللهجة الأجنبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة اللهجة الأجنبية من الأمراض النادرة التى تؤثر على صحة الشخص وحياته وسببها فى الغالب التعرض لحادث أو خبط على الدماغ، مما يؤدى للاضطراب والاصابة بالمتلازمة، كما تحدث المتلازمة تلفا فى المخ وخصوصا فى المنطقة المتحكمة فى الوظائف اللغوية للإنسان مما يؤدي إلى التغير في الطبقة الصوتية أو النطق الخاطئ للمقاطع وتشويش فى أنماط الكلام بطريقة غير محددة، وقد يجعلك تتحدث بعض اللغات الاجنبية المختلفة.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك طرق مختلفة لعلاج متلازمة اللهجة الاجنبية حسب أسباب الاصابة وهى

يعتمد علاج متلازمة اللهجة الاجنبية على السبب الأساسي، إذا لم تكن هناك حالات كامنة ، فقد تشمل العلاجات المحتملة ما يلي:

-علاج النطق لمعرفة كيفية إعادة تشكيل لهجتك السابقة من خلال التمارين الصوتية التي تستهدف نطق الأصوات بشكل متعمد في لهجتك العادية.

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-مجموعات الاستشارة أو العلاج أو الدعم لمساعدتك على التعامل مع أي مشاكل في حياتك ، قد تتضمن هذه المشكلات الأشخاص الذين يعتقدون أنك تزيف لهجتك الجديدة أو مشاعرك التي فقدت جزءًا من هويتك.

- قد تشمل العلاجات استراتيجيات العلاج السلوكي لمساعدتك على تنمية عادات إيجابية وصحية لمكافحة الأفكار أو المشاعر أو العادات السلبية أو المدمرة.

إذا كانت هناك حالة طبية كامنة فقد تحتاج إلى أحد العلاجات التالية:

-لـ السكتة الدماغية : بعض الأدوية لمنع المزيد من السكتات الدماغية، أو إزالة جراحيا الجلطة من الأوعية الدموية.

-لـ إصابات الدماغ : مدرات البول لتخفيف الضغط في الدماغ، أو عملية جراحية لإصلاح أي أضرار كبيرة.

-لـ تمدد الأوعية الدموية : جراحة للأوعية الدموية لوقف تدفق الدم إلى الأوعية الدموية.