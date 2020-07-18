شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: كورونا لا ينتقل إلى البشر عن طريق الناموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية كانساس الأمريكية أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل إلى الناس عن طريق البعوض أو "الناموس" ووجد العلماء فشل كورونا في العدوى أو التكاثر في البعوض، حيث تعد الدراسة أول تحقيق تجريبي حول قدرة كورونا على إصابة البعوض ونقله للبشر، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

ونشر ستيفن هيجز، نائب الرئيس المساعد للبحوث ومدير معهد أبحاث الأمن الحيوي بجامعة كانساس مع زملائه من كلية الطب البيطري، نتائج الدراسة أمس.

وقال هيجز، أستاذ الأمن الحيوي وأستاذ الطب التشخيصي وعلم الأمراض: "في حين أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بشكل قاطع أن البعوض لا يمكنه نقل الفيروس، فإن دراستنا هي الأولى التي تقدم بيانات قاطعة تدعم النظرية".

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ووجدت الدراسة، التي أجريت في معهد أبحاث الأمن الحيوي، أن الفيروس غير قادر على التكاثر في ثلاثة أنواع شائعة وموزعة على نطاق واسع من البعوض وهذه الأنواع هي: الزاعجة المصرية أو بعوضة الحمى الصفراء وكذلك البعوضة المنزلية الجنوبية وبعوضة النمر الأسيوية وبالتالي لا يمكن انتقال عدوى كورونا إلى البشر بهذه الطريقة.

ومن بين الزملاء الذين شاركوا في الدراسة يان جانج هوانج، أستاذ مساعد في الطب التشخيصي وعلم الأحياء المرضي، دانا فانلاندنجهام، أستاذة الطب التشخيصي وعلم الأحياء المرضي وأشيلي بيليو وهيلينا شارب مساعدي البحوث في الطب التشخيصي وعلم الأحياء المرضي؛ وسوزان هيتينباخ، مساعدة بحث في معهد أبحاث الأمن الحيوي.

وأكمل الباحثون في BRI أربع دراسات إضافية حول COVID-19 منذ مارس الماضى.