شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون عن وجود 6 أنواع من كورونا تسبب أعراضا مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء أن فيروس كورونا COVID-19 يأتي في 6 أنواع مختلفة، ولكل منها "مجموعة مختلفة من الأعراض"، حيث يزعم الخبراء أن التطور الجديد، يمكن أن يكون له آثار مهمة على المزيد من ممارسات الرعاية لأولئك المعرضين بشكل خاص لموجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة كلير ستيفز مؤلفة الدراسة من كينجز كوليدج لندن: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤلاء الأشخاص في اليوم الخامس، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة مثل مراقبة الأكسجين في الدم، ومستويات السكر.

1.شبيهة بالإنفلونزا بدون حمى

يعاني الناس في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الرائحة وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وآلام في الصدر ولا حمى.

2.يشبه الإنفلونزا مع الحمى

سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الرائحة والسعال والتهاب الحلق، وبحة في الصوت والحمى، وفقدان الشهية.

3 يصيب الجهاز الهضمي

سيعاني أولئك في هذه المجموعة من الصداع، وفقدان الرائحة، وفقدان الشهية والإسهال، والتهاب الحلق، وآلام الصدر، وعدم السعال.

4.مستوى شديد من الإعياء

سيعاني الأشخاص في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الرائحة والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر والتعب.

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5.مستوى شديد من الارتباك

سيعاني المرضى من الصداع، وفقدان الرائحة، وفقدان الشهية، والسعال، والحمى، والبحة، والتهاب الحلق، وآلام الصدر، والتعب، والارتباك، وآلام العضلات.

6.مستوى شديد من آلام البطن والجهاز التنفسي

يعاني المرضى في هذه الفئة من مجموعة كاملة من الأعراض مثل: الصداع، وفقدان الرائحة، وفقدان الشهية، والسعال، والحمى، وبحة في الصوت، والتهاب الحلق، وآلام في الصدر، والتعب، والارتباك، وآلام العضلات، وضيق التنفس، والإسهال، وآلام البطن.

ويعتبر الصداع من الأعراض البارزة، ويأتي هذا البحث الأخير بعد أن كشف خبراء في إمبريال كوليدج لندن، أن 62 % من المرضى يعانون من الصداع.

فيروس كورونا 6 انواع

أضاف باحثو امبريال كوليدج، أنهم حددوا مؤخرًا الطفح الجلدي كأحد الأعراض الرئيسية الأخرى، وشملت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران 1000 مشارك من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والسويد، والذين سجلوا جميعًا أعراضهم في مايو.

وجد الفريق، أن المرضى الذين يعانون من حالات شديدة من فيروس كورونا، كانوا من الفئات التي تعانى من زيادة الوزن، وكبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، ووجدوا أيضًا أن المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة، مثل أمراض الرئة، والسكري.

وقال سيباستيان أورسيلين، أستاذ هندسة الرعاية الصحية في كينجز كوليدج لندن، وكاتب كبير في الدراسة: "إن القدرة على جمع مجموعات بيانات كبيرة من خلال هذه الدراسة لها تأثير عميق على فهمنا لفيروس كورونا Covid-19، وصحة الإنسان على نطاق أوسع".