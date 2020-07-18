شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة روسية: 1.5 مليار شخص فى العالم يعانون من خطر نقص الزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك من المعادن الهامة التي يمكن أن يكون له تأثيرات وقائية ضد فيروس كورونا من خلال تعزيز المناعة المضادة للفيروسات وكبح الالتهاب، الضوء على أهمية الزنك لتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى، ووفقا لدراسة جديدة لجامعة Sechenov في موسكو بروسيا أكد الباحثون أنه يُلاحظ خطر نقص الزنك لدى أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday فوظيفة الجهاز المناعي تدعم التغذية الجيدة الجهاز المناعي لمحاربة مسببات الأمراض وتساعد على تجنب الالتهاب المزمن بعد الإصابة، ويعرف الكثير من الناس أن فيتامين سي له تأثيرات كبيرة على جهاز المناعة يرتبط نقص الفيتامينات بخطر الإصابة بالعدوى ، مثل الالتهاب الرئوي.

خلال جائحة COVID-19 ، ازداد الاهتمام بالمكملات الغذائية لدعم وظيفة جهاز المناعة على الرغم من عدم وجود طعام محدد أو مكمل غذائي يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بـكورونا، يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية في دعم وظيفة الجهاز المناعي.

وركزت الدراسة الروسية على فوائد الزنك ضد فيروس كورونا، وأشارت النتائج إلى أن الزنك يمكن أن يكون له تأثيرات وقائية ضد فيروس كورونا من خلال دعم المناعة المضادة للفيروسات وتقليل الالتهاب.

والزنك معدن أساسي مع مجموعة واسعة من الأدوار في جسم الإنسان، بما في ذلك دعم وظيفة أكثر من 300 إنزيم يحتاج الجسم إلى الزنك لإجراء عملية التمثيل الغذائي الطبيعي وضمان الوظيفة المناسبة للجهاز التناسلي والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك المنتجات الحيوانية ، مثل اللحوم والمحار والدجاج وحبوب الإفطار المدعمة. ومع ذلك ، تحتوي الفاصوليا والمكسرات والبذور أيضًا على الزنك.

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يوضح المؤلف الرئيسي للمراجعة البروفيسور أناتولي سكالني ، الذي يرأس مختبر علم التغذية الجزيئية في جامعة سيشينوف: "وفقًا للتقديرات الحالية ، يُلاحظ خطر نقص الزنك لدى أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم، وبالنظر إلى الدور الحاسم للزنك في تنظيم المناعة ، يمكن للمرء أن يقترح أن قصوره يمكن اعتباره عامل خطر للأمراض المعدي.

ويدعم الزنك إنتاج ونضج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعد من العناصر الرئيسية في الجهاز المناعي هناك أنواع متعددة من خلايا الدم البيضاء ، بعضها يصنع أجسامًا مضادة ، ويقبض على مسببات الأمراض ويدمرها ، ويعيد جهاز المناعة إلى طبيعته بعد الإصابة.

كما تساعد المستويات المرتفعة من الزنك في الخلايا على منع تكاثر الفيروسات الأنفية وتحفيز إنتاج الإنترفيرون ألفا لمحاربة العدوى الفيروسية.