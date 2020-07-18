شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف دواء يهدئ عاصفة السيتوكين المناعية ويقلل خطر الوفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون فى جامعة ميشيجان الأمريكية أن مرضى فيروس كورونا الذين تلقوا جرعة واحدة من دواء قمع المناعة tocilizumab لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، حيث يستخدم الأطباء هذا الدواء، لتهدئة عواصف السيتوكين لدى مرضى كورونا، وعاصفة السيتوكين هى رد فعل مناعى شديد ويسبب الوفاة للمرضى بحسب موقع "ميديكال نيوز توداى".

وعادة ما يصف الأطباء الدواء المسمى tocilizumab لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالة مؤلمة يهاجم فيها جهاز المناعة لدى الشخص مفاصله.

ويمكن أن يعمل الجهاز المناعي للأشخاص المصابين بـكوفيد 19، بشكل مفرط مما يؤدي إلى إنتاج كميات مفرطة من جزيئات الإشارة المناعية تسمى السيتوكينات وهذا يؤدي إلى عاصفة السيتوكين" التي تؤدي إلى التهاب مفرط ، مما يؤدي إلى تفاقم صعوبات التنفس لدى الشخص ويمكن أن يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة القاتلة.

وعقارTocilizumab هو جسم مضاد أحادي النسيلة يقمع الاستجابة المناعية عن طريق منع المستقبلات لسيتوكين رئيسي يعرف باسم interleukin-6 (IL-6).

استخدم الأطباء الدواء لمكافحة متلازمة إطلاق السيتوكين لدى الأشخاص الذين يتلقون العلاج المناعي للسرطان، وقد اقترحت دراسات الحالة أنه قد يكون فعالًا أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد مع كوفيد 19.

على الرغم من ذلك فمن المعروف أن الدواء يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى الثانوية، والتي تعد عامل خطر للوفاة في الأشخاص المصابين بكوفيد 19.

فى بداية الوباء انقسم الأطباء في ميشيجان ميديسن - المركز الطبي الأكاديمي بالجامعة - حول ما إذا كان الدليل المحدود على الفوائد والمخاطر المعروفة للعدوى الثانوية يبرر استخدام الدواء لعلاج مرضاهم.

كان لهذا الافتقار إلى الإجماع بين العلماء تأثير الصدفة فى إنشاء تجربة طبيعية، حيث وصفها بعض الأطباء فى المركز بينما لم يفعلها آخرون.

شمل الباحثون فى تحليلهم 154 مريضا يحتاجون إلى تنفس صناعى، من بينهم 78 حصلوا على حقنة واحدة من دواء "التوسيليزوماب"، و 76 لم يتلقوا.

كانت المجموعتان متشابهتين إلى حد كبير لكن أولئك الذين تلقوا توسيليزوماب كانوا أصغر سنا بقليل وأقل عرضة للإصابة بمرض رئوي مزمن أو أمراض الكلى المزمنة.

وتم قبول المرضى خلال الأسابيع الستة الأولى بعد بدء تفشي المرض في ميشيجان، من أوائل مارس إلى أواخر أبريل، وفي متابعة لمدة 28 يومًا ، توفي 14 (18%) من المرضى في مجموعة توسيليزوماب، مقارنة بـ 27 (36%) من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء.

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بعد تعديل المتغيرات مثل العمر والجنس والعرق والأمراض الموجودة مسبقًا، حسب الباحثون أن المرضى الذين تلقوا الدواء كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 45%.

ونشرت الدراسة في مجلة الأمراض المعدية السريرية الأمريكية.

الالتهابات الثانوية

كان الأشخاص الذين تلقوا الدواء أكثر من ضعف احتمال الإصابة بالعدوى الثانوية أو "العدوى"- في الغالب الالتهاب الرئوي البكتيري - من أولئك الذين لم يتلقوا (54% مقابل 26%).

ومع ذلك من بين أولئك الذين تلقوا الدواء، لم يكن هناك فرق في البقاء على قيد الحياة في 28 يومًا بين أولئك الذين أصيبوا بالعدوى والذين لم يصابوا.

وقالت إيميلي سومرز ، دكتوراه ، أستاذة مساعدة في الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ميشيجان ومؤلفة مشاركة في الدراسة: "ظللنا نحاول أن نثبت خطأنا عندما ظهرت إشارات فائدة فى البيانات.. لكن الفرق في معدل الوفيات على الرغم من زيادة الإصابة الثانوية واضح للغاية، حتى بعد احتساب العديد من العوامل الأخرى".

ومع ذلك أدرك الباحثون الحاجة إلى تجارب سريرية ذات شواهد لاختبار فعالية وسلامة الدواء.

وارتبط توسيليزوماب بتحسين البقاء على قيد الحياة، على الرغم من زيادة حدوث العدوى الفائقة، في مجموعة من مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى تنفس صناعى.

وأكد الباحثون أن توقيت علاج توسيليزوماب مهم في COVID-19 وأشاروا إلى أن الدواء قد يكون له آثار مفيدة، مثل قمع إعادة تنشيط الفيروس، والحماية من العدوى الثانوية، وتسهيل شفاء الضرر الذي يلحق بالرئتين الناتج عن العدوى.

لذلك اختاروا إعطاء جرعة عالية واحدة من الدواء في غضون 24 ساعة من دخول العناية المركزة لإشباع مستقبلات السيتوكين على المدى القصير والحد من كبت المناعة على المدى الطويل.