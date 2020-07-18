كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 04:43 مساءً - الماء هو شريان الحياة، ولذلك فيجب أن نحافظ عليه وعدم هدره، وفي نفس الوقت أن نهتم بشربه بكميات مناسبة وخاصة للمرأة الحامل لأن الدراسات العلمية أثبتت فوائده الكبيرة والمتعددة للحامل وكذلك من أجل تسهيل الولادة، وعلى ذلك تشرح لنا إختصاصية النساء والولادة الدكتورة داليا المبروك عن دور شرب الماء في تسهيل الولادة كالآتي. فوائد شرب الماء للحامل يقوي مناعة الحامل ويعززها لأنه يحتوي على أملاح معدنية مفيدة.

يجدد الدورة الدموية وخلاياها.

يحسن مزاج الحامل ويقلل من التوتر النفسي والعصبي.

يخلص الجسم من السموم.

ويحمي الحامل من الولادة المبكرة.

ويقلل من إصابة الحامل بالامساك المزعج خصوصاً في الأشهر الأخيرة.

يقلل من الجفاف والصداع والصداع النصفي " الشقيقة".

يحافظ على نضارة الجلد والبشرة عند الحامل.

يقلل من تورم الأطراف السفلية والعلوية.

ويسهل الولادة.

كما يقلل حدوث الجلطات التي تصيب الحامل وخاصة جلطة الساق. فوائد شرب الماء لتسهيل الولادة Advertisements يعمل الماء على تقليل توتر المرأة أثناء المخاض ويحسن من حالتها النفسية.

ويمدها بالأملاح المعدنية فلا تصاب بانخفاض ضغط الدم والهبوط.

يزيد من قدرتها على الطلق والدفع باتجاه خروج الجنين من قناة الولادة.

ينشط الدورة الدموية وخصوصاً في منطقة الحوض، مما يؤدي لزيادة الدفع نحو الخارج وخروج الجنين.

تنصح المرأة أثناء الطلق أن تشرب رشفة من الماء بين كل انقباضة للرحم والتي تليها، لأن الماء يساعد على تتابع الانقباضات وسرعة الولادة.

قلة شرب الماء أثناء الطلق يؤدي لكثرة الانقباضات الرحمية وتكون مؤلمة أكثر وتطول مدة الطلق بسبب الجفاف في جسم المرأة. سوائل أخرى تسهل الولادة يمكن للحامل وعندما يقترب موعد ولادتها أن تشرب مغلي بذور اليانسون لأنه يحتوي على الاسرتوجين مما يعزز اللطق ويقويه ويخفف الألم.

ويمكن للأم التي على وشك الوضع أن تشرب شاي أوراق توت العليق لنفس السبب.

ويمكن شرب مغلي بذور الكمون لأنه يحفز الطلق ويقويه ويسرع الولادة.

كما تعمل أوراق الزيتون بعد غليها على تحفيز الطلق وتسريع عملية الولادة.

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