تجنب هذه الأطعمة لتنعم بشعر لا يتساقط

لتساقط الشعر أسباب مختلفة أو معقدة حتى، وقد يكون من المفاجئ أن نسمع أن مجموعة طعام شهيرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر. حيث كشف الدكتور شارون وونغ، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى “لندن بريدج”، أن استهلاك القليل جدا من الكربوهيدرات أو النوع الخطأ يمكن أن يحفز تساقط الشعر.

وبحسب الخبراء، إن الحفاظ على شعر حيوي وكثيف يكمن باتباع نظام غذائي صحي يساعد الشعر على النمو بالشكل الصحيح من جذوره وحتى أطرافه.

ويضيف الدكتور وونغ إلى موقع “إكسبريس”: “هناك حاجة إلى كمية هائلة من الطاقة لمواكبة تغير خلايا بصيلات الشعر. الوجبات الغذائية الخالية من الكربوهيدرات تستنفد الجسم من مصادر الطاقة الحيوية، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر”، موضحا أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، بمستويات عالية من السكريات البسيطة، يحفز الجسم على إنتاج المزيد من هرمونات الذكورة (الأندروجينات)، والتي بدورها يمكن أن تساهم في بدء عملية ترقق الشعر والصلع.

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وتشمل الكربوهيدرات: السكريات والحبوب المكررة المجردة من النخالة والألياف والعناصر الغذائية. ويشمل ذلك الخبز الأبيض وعجينة البيتزا والمعكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والأرز الأبيض والحلويات الحلوة.

وشرح وونغ أن الكربوهيدرات المعقدة، تحتوي على نسبة أعلى من الألياف، وتُهضم ببطء أكبر وتنتج القليل من ارتفاع السكر، وينبغي أن تشكل أساس الكربوهيدرات في نظامنا الغذائي.

وقد يؤدي عدم احتواء كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي، إلى مشاكل تساقط الشعر لاحقا، لذلك يجب أن تحرص على إدخال السمك في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين و فيتامين ب 12 والحديد وهذه العناصر مفيدة لصحة الشعر وقوته.

وتتكون ألياف الشعر في الغالب من بروتين يسمى الكيراتين. حيث اللبنات الأساسية للبروتين هي الأحماض الأمينية، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية بالبروتين إلى هشاشة الشعر وفقدانه”.

وتوجد هذه الأحماض الأمينية الأساسية، في اللحوم والبيض والتوفو وفول الصويا والحنطة السوداء والكينوا ومنتجات الألبان.وكذلك تناول تناول الأطعمة التي تحتوي على “البيوتين”، وهي مادة تقوم بتغذية جذور الشعر وبصيلاته مثل الأرز البني والشوفان.