هل تشعر أحيانا أنك شبعت من الطعام لكن شهيتك ما زالت مفتوحة للمزيد؟ كيف يعمل الدماغ حينها..

ففي مقال (لمجلة القافلة، أرامكو السعودية) قالت فيه أنه رغم التقدُّم الكبير في أبحاث الدماغ والهرمونات التي تتحكم بهذه الأحاسيس خلال السنوات السابقة، إلا أننا لم نشهد استراتيجيات فعَّالة لمكافحة مرض السُّمنة. إذ تضاعف عدد الذين يعانون من هذا المرض بين عامي 1980-2008م على الصعيد العالمي. وكان تأثيره على الصحة عميقاً، نظراً لأن السُّمنة سبب رئيس لمعظم الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهـاز التنفسـي المزمنة والسكر.

إن العقبة الرئيسة في عدم التوصُّل إلى مقاربات ناجحة لمكافحة السُّمنة كانت في عدم معرفتنا الدقيقة بكيفية عمل الدماغ والجهاز العصبي للشعور بالشبع.

وللإجابة عن هذا السؤال، أجرت مجموعة كبيرة من الباحثين من عدّة جامعات ومراكز أبحاث أوروبية من فرنسا واللوكسمبورغ، أبحاثاً واسعة على الفئران وأدمغتها، تضمَّنت سلسلة من التفاعلات الناتجة عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم. ونشروا نتائج دراستهم مؤخراً في مجلة “سيل ريسرش” في 3 مارس 2020م.

Advertisements

وتبيّن للباحثين أن الدوائر العصبية في دماغنا، التي تتحكم بالشعور بالشبع، تعدل في روابطها، وبالتالي تؤثر على التوازن بين تناول الطعام وإنفاق السعرات الحرارية.

كما أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن هذه الدوائر يتم تنشيطها في النطاق الزمني للوجبة فقط، وبالتالي تنظم سلوك الأكل ضمن هذا النطاق. ومع ذلك، لا يحدث هذا التنشيط من خلال تغيير في روابط الدائرة.

ركَّز العلماء على الخلايا العصبية في سلسلة الأحماض الأمينية التي تسمى (POMC) في منطقة ما تحت المهاد (hypothalamus)، الموجودة في قاعدة الدماغ السفلية، والمعروفة بوظيفة الحد من تناول الطعام. والتي ترتبط أيضاً بعدد كبير من الخلايا العصبية في أجزاء أخرى من الدماغ بواسطة روابط هذه الدائرة القابلة للتغير، إذ يمكن تشغيلها وإيقافها بسرعة كبيرة بناءً على التقلبات الهرمونية. ولاحظ الباحثون أن هذه الدائرة العصبية لا يتم تعديلها بعد تناول وجبة متوازنة، ولكن الخلايا العصبية الأخرى المرتبطة بالخلايا العصبية (POMC)، والمعروفة باسم الخلايا النجمية، هي ما يتغير شكلها.

هذه الخلايا التي هي على شكل نجمة تمَّت دراستها هنا لأول مرَّة من أجل دورها في ما يتعلق بالخلايا العصبية: ففي ظل الظروف المعتادة، تتصرف هذه الخلايا النجمية مثل “فرامل”، وتحد من نشاط خلايا (POMC) العصبية. وبعد تناول الوجبة، تزداد مستويات الجلوكوز في الدم (الجلوكيميا) مؤقتاً، حيث تكتشف الخلايا النجمية هذه الإشارة وتنكمش: بمجرد تشغيل هذا “الفرامل”، يتـم تنشيط الخلايا العصبية (POMC)، مما يعزّز الشعور بالشبع.

**حقوق النشر محفوظة لمجلة القافلة