زواج الأميرة بياتريس في حفل زفاف بسيط وبحضور الملكة إليزابيث

اُكّد قصر باكنغهام أن الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تزوجت في حفل زفاف بسيط الجمعة، وفي هذا الصدد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأميرة تزوجت في حفل زفاف ملكي خاص جرى في الكنيسة الملكية لجميع القديسين في وندسور، من قطب العقارات إدواردو مابيلي، حيث ذكر قصر باكنجهام في بيان له، أن المراسم الصغيرة حضرتها الملكة ودوق ادنبره وأسرتها المقربة إلى جانب حوالي 20 ضيفا هذا الصباح، موضحة أن الحفل تم وفقا لجميع الإرشادات الحكومية، وذلك بسبب القيود الاجتماعية المتبعة في جميع أنحاء بريطانيا، للتصدي لوباء فيروس كورونا. وخُطبت بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة فيرغسون دوقة يورك لموزي في سبتمبر 2019، بينما كانا في نزهة برحلة نهاية الأسبوع في إيطاليا، وكان الزوجان يعتزمان الزواج في مايو في كنيسة رويال في قصر سانت جيمس في لندن، حيث تزوجت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت في عام 1840، وكان من المقرر أن يقام حفل الاستقبال في حدائق قصر باكنغهام، ولكن، مثل الآلاف من البريطانيين، فإن أزمة فيروس كورونا قد قضت على تلك الخطط. وقال القصر في بيان: "أقيم حفل الزفاف الخاص للأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزي في الساعة 11 صباح يوم الجمعة 17 يوليو الجاري في الكنيسة الملكية لجميع القديسين في رويال لودج، وندسور"، وفي هذا الصدد كشفت مصادر إلى أن الملكة كانت من أوائل الذين غادروا الحفل، لارتباطها بحضور مناسبة اجتماعية وحفل تكريم. يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير أندرو مع الملكة قبل فرض الحجر الصحي في البلاد، إضافة إلى الفترة التي سبقت اعتقال غيسلين ماكسويل اليد اليمنى لمغتصب القاصرات الراحل جيفري ابشتاين. وفي ذات السياق، كشف صديق مشترك لكل من بياتريس وادواردو السبب في ترتيب الزواج اليوم، وأكد أنه من أجل حضور الملكة قبل مغادرتها وندسور إلى بالمورال في نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن إقامة حفل زفاف ضخم كان أمرا غير وارد بسبب فيروس كورونا.

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