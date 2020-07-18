شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 3 وفيات و532 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في فلسطين.

Advertisements وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنه تم رصد 3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 58 حالة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 7759 حالة.

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