شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد مهمة تجعل من «العنب» فاكهة لا غنى عنها لأطفالك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

العنب من الفواكه التي تتميز بمذاق جذاب يحبه الأطفال،ويتميز بألوانه المبهجة ، بالإضافة إلى شكله المميز،ما يمكّن الطفل من التقاطه وتناوله بنفسه والاستمتاع بمذاقه اللذيذ.

وتتعدد فوائد العنب للأطفال، لما يحتويه من عناصر غذائية متنوعة، وهنا يذكر خبراء التغذية 7 فوائد مهمة تجعل من العنب غذاءاً جديراً بوضعه على قائمة الأغذية الضرورية للأطفال كالتالي: