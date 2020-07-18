7 فوائد مهمة تجعل من «العنب» فاكهة لا غنى عنها لأطفالك

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
العنب من الفواكه التي تتميز بمذاق جذاب يحبه الأطفال،ويتميز بألوانه المبهجة ، بالإضافة إلى شكله المميز،ما يمكّن الطفل من التقاطه وتناوله بنفسه والاستمتاع بمذاقه اللذيذ.
وتتعدد فوائد العنب للأطفال، لما يحتويه من عناصر غذائية متنوعة، وهنا يذكر خبراء التغذية 7 فوائد مهمة تجعل من العنب غذاءاً جديراً بوضعه على قائمة الأغذية الضرورية للأطفال كالتالي:
- العنب غني بنسبة كبيرة من الماء؛ لهذا يساعد على ترطيب الجسم والوقاية من جفاف الأطفال، كما يساعد على تنظيم حركة المعدة ومعدل الإخراج.
- من فوائد العنب الضرورية للأطفال، أنه مضاد للالتهابات، ما يساعد على مكافحة العدوى وسرعة شفاء الحساسية الصدرية أو حساسية العين.
- العنب غني بالفيتامينات الأساسية مثل فيتامين “ج”؛ لتعزيز مناعة الطفل، والمعادن مثل الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، والبوتاسيوم لتوازن ضغط الدم والوقاية من حصوات الكلى.
- مع محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يساعد العنب على تعزيز مناعة الطفل ومكافحة العدوى الناتجة عن مهاجمة الشوارد الحرة للجسم، والتي تتسبب في تلف الأنسجة والإصابة بالأمراض.
- حماية الجهاز العصبي: تناول الأطفال والرضع للعنب يساعد على حماية الأنسجة العصبية من التلف والحفاظ على نمو الدماغ بمعدل صحي.
- العنب من الفواكه سهلة الهضم؛ويمكن تقديمه للأطفال والرضع في سن مبكرة، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف؛ ما يساعد على تحسين الهضم.
- يساعد العنب على رفع معدل الهيموجلوبين و تعزيز إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يعزز من وظائف عمل باقي أجهزة الجسم بشكل مثالي.
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