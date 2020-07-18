الصين تكافح موجة كورونا جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتسعي الصين حاليا إلى احتواء بؤرة جديدة من الفيروس المستجد قبل أن تتفاقم الأمور، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في التفشي الجديد لـ”كوفيد 19″ في أقصى غرب الصين إلى 17. وفي هذا الصدد قالت اللجنة الوطنية للصحة السبت إنه تم تحديد 16 حالة أخرى خلال الـ24 ساعة السابقة في منطقة شينجيانغ، البؤرة الجديدة، بالإضافة إلى أول حالة. أما مدينة أورومتشي الصينية، فيعد تفشي المرض فيها هو الأحدث الذي يظهر منذ تمكنت الصين إلى حد كبير من احتواء الانتشار المحلي للفيروس في آذار. وعلى الفور خفضت السلطات في أورومتشي من حركة مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، وأغلقت بعض المجتمعات السكنية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية. كما فرضت قيودا على الأشخاص الذين يغادرون المدينة، بما في ذلك تعليق خدمة مترو الأنفاق إلى المطار. ومن جهة أخرى تعد بكين من أكثر المناطق التي تفشى فيه المرض مؤخرا بعد إصابة أكثر من 330 شخصا. فهل تعود الصين أكثر الدول تفشيا للوباء كما كانت، أم أنها ستستطيع مجددا، ضبط الوضع عبر إجراءات مشددة ؟ تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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